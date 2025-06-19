В США растет число банкротств в солнечной энергетике

Американский сектор возобновляемой энергетики сталкивается с проблемами и растущим числом банкротств, пишет Financial Times. Это происходит из-за того, что администрация Дональда Трампа и республиканское большинство в Конгрессе сворачивают различные субсидии и программы поддержки зеленой энергетики. За последний месяц о банкротстве объявили две крупные компании этого сектора — Sunnova, специализирующаяся на установке солнечных батарей в жилых домах, и Mosaic, занимающаяся финансированием проектов в этой сфере. По подсчетам сервиса BankruptcyData, с начала года уже произошло девять сравнительно крупных банкротств в этом секторе. Акции многих компаний, занимающихся возобновляемой энергетикой, сильно упали за последнее время: Sunrun — на 36%, SolarEdge — на 30%, Enphase Energy — на 21%.

В последние годы компании, специализирующиеся на солнечной и ветряной энергетике, уже испытывали сложности из-за роста процентных ставок, технических проблем и др. Теперь ситуация ухудшается из-за политики американских властей. В американском бюджете на ближайший год существенно сокращены инвестиции в возобновляемую энергетику. Кроме этого, правительство США собирается отменить субсидии для сфер солнечной и ветряной энергетики к 2028 году. Как отмечает Reuters, этим мерам не мешает даже тот факт, что около 75% всех инвестиций, предусмотренных запущенным при Джо Байдене проектом поддержки отрасли, приходится на штаты, голосующие за республиканцев.

Яна Рождественская