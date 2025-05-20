Шмыков: на Среднем Урале сохраняется дефицит площадок для размещения отходов

В Свердловской области сохраняется дефицит площадок для размещения твердых коммунальных отходов, сообщил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков в ходе выступления на заседании заксобрания региона. «Мы продолжаем проектировать, строить и реконструировать объекты по переработке твердых коммунальных отходов»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Шмыков отметил, что в 2024 году власти запустили мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле, ввели в промышленную эксплуатацию мусоросортировочный комплекс в Краснотурьинске и комплекс по компостированию органических отходов в городе, создали более 1 тыс. контейнерных площадок. «Будем двигаться в этом направлении дальше», — заверил первый замгубернатора.

Василий Алексеев