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Шмыков: на Среднем Урале сохраняется дефицит площадок для размещения отходов

В Свердловской области сохраняется дефицит площадок для размещения твердых коммунальных отходов, сообщил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков в ходе выступления на заседании заксобрания региона. «Мы продолжаем проектировать, строить и реконструировать объекты по переработке твердых коммунальных отходов»,— подчеркнул он.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Шмыков отметил, что в 2024 году власти запустили мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле, ввели в промышленную эксплуатацию мусоросортировочный комплекс в Краснотурьинске и комплекс по компостированию органических отходов в городе, создали более 1 тыс. контейнерных площадок. «Будем двигаться в этом направлении дальше», — заверил первый замгубернатора.

Василий Алексеев

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