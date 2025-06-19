На ремонт тротуаров вдоль трех улиц в Уфе потратят до 17 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 30 июня выберет подрядчика ремонта тротуаров на улицах Шоссейной, Спортивной и Сагита Агиша, следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 17,9 млн руб., средства выделят из городского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы должны быть проведены до 15 августа. Общая длина участков, на которых требуется ремонт тротуара, составляет 1,34 км.

Майя Иванова