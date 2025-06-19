В Башкирии на строительство участка дороги направят более 1 млрд рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии на конкурсе 9 июля выберет подрядчика строительства дороги Стерлитамак—Белорецк—Магнитогорск на участке с 61,5 по 77 км в Ишимбайском районе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1,3 млрд руб., его профинансирует бюджет республики.

Выполнить работы необходимо до 30 мая 2028 года. Длина участка составляет 15,4 км. Подрядчик должен дать гарантию на земляное полотно и основание дорожной одежды — шесть лет, нижний слой покрытия — пять лет, верхний слой покрытия — восемь лет, обочины и сигнальные столбики — два года, дорожные знаки — десять лет, барьерное ограждение — пять лет.

Майя Иванова