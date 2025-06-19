Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 июня

00:55. Еще один мирный житель пострадал при ударе дрона по МКД в белгородском Шебекине. От госпитализации отказался. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

00:45. Опасность атаки БПЛА в Белгородской области — МЧС.

00:03. Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на легковушку в Шебекинском округе Белгородской области. После оказания медпомощи его отправили на амбулаторное лечение. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.