Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 июня

10:59. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 74 боеприпасов и 65 БПЛА. В результате один человек погиб и пятеро пострадали. Повреждения получили пять частных домов и 14 транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

09:40. Еще 200 пострадавших при атаках ВСУ белгородцев отправились на оздоровительный отдых в Тверскую область и Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

09:33. Ракетная опасность объявлена в в Курской области — оперштаб.

09:28. За ночь дежурные средства ПВО сбили над Черноземьем 27 беспилотников: 11 над Курской областью, десять — над Орловской, пять — над Белгородской, один — над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны.

09:11. Опасность атаки БПЛА в Курской области — оперштаб.

08:50. Отбой режима воздушной опасности в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.

08:44. Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области — МЧС.

08:42. Отбой опасности удара дронов в Курской области — оперштаб.

01:49. Режим воздушной опасности в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.

00:24. Опасность атаки БПЛА в Курской области — оперштаб.

00:21. В Белгородской области опасность атаки БПЛА — МЧС.