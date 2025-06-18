«Гедеон Рихтер»: 48% опрошенных россиянок прибегали к экстренной контрацепции

Фармкомпания «Гедеон Рихтер» представила результаты социологического исследования, посвященного вопросам экстренной контрацепции. Согласно релизу компании (есть у «Ъ»), 91% россиянок хотя бы раз в жизни сталкивались с незащищенным половым актом. 48% опрошенных прибегали к экстренной контрацепции. До приема препаратов женщины испытывали «значительный стресс» — беспокойство (49%) и страх забеременеть (47%), свидетельствуют результаты опроса.

Опрос проводился в мае—июне 2025 года методом онлайн-опроса на базе онлайн-панели «Анкетолог». В нем приняли участие 1300 женщин в возрасте 18–45 лет, проживающие во всех федеральных округах России.

«Гедеон Рихтер» указывает, что «план Б» в виде экстренной контрацепции чаще всего используют женщины в возрасте 36–45 лет (66% опрошенных) или уже имеющие детей (65% опрошенных). При этом наиболее высокие показатели волнения (62,3%) и стресса (35,8%) перед приемом препаратов были отмечены среди девушек в возрасте от 18 до 24 лет. Опрошенные женщины отмечают, что после приема чувствуют успокоение (42,5%), реже — волнение (30,5%) или беспокойство (27%).

Говоря о переносимости препаратов экстренной контрацепции, 78% опрошенных заявили, что «все прошло нормально», 18,5% — отметили некоторые побочные эффекты. О плохой переносимости сообщили 3,3% опрошенных женщин.

Большинство респонденток (88,6%) осведомлены о правилах приема таблеток экстренной контрацепции. Почти 10% опрошенных не имеют представления о допустимой частоте приема препаратов, 11,4% — не знают, как правильно принимать таблетки для максимального эффекта.

Полина Мотызлевская