Минздрав: более 25% россиян курят

Замминистра здравоохранения Евгений Камкин представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) данные о распространенности курения. По его словам, которые приводит ТАСС, курят 25,5% жителей России, на одну курящую женщину приходится четверо мужчин.

Господин Камкин отметил, что по заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) трахеи, легкого и бронхов Россия занимает 40-е место в мире, а по смертности от таких заболеваний — 48-е место. В 2024 году в России было выявлено более 61 тыс. случаев ЗНО трахеи, легкого и бронхов, более 50% из них были диагностированы у граждан в возрасте 65–79 лет.

В апреле министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что распространенность курения в России с 2009 года снизилась более чем в два раза, до 18,6%. В начале 2000-х, по его словам, курил практически каждый второй россиянин старше 15 лет.

В январе 2024 года замначальника управления профилактики факторов риска ЦНИИОИЗ Минздрава Виктор Зыков сообщал, что распространенность курения среди россиян сократилась с 24,2% в 2019 году до 18,7% в 2023 году. 26 февраля текущего года Михаил Мурашко говорил о необходимости сократить потребление табачной продукции среди населения на 14,4%, потребление алкоголя — на 8,5%. Минздрав ожидает, что распространенность курения к 2030 году снизится до 16% благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Полина Мотызлевская