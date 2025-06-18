Минфин: иностранцы ежемесячно подают десятки заявок на продажу бизнеса в России

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России ежемесячно рассматривает десятки заявок иностранцев на продажу российского бизнеса. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков РБК.

По словам господина Чебескова, по сравнению с предыдущими периодами поток таких заявок уменьшился. Замминистра считает, что тенденция не связана с ужесточением условий «выхода» — повышением минимального дисконта с 50% до 60% и увеличением взноса в бюджет с 15% до 35% от рыночной стоимости компании. Господин Чебесков считает, что сокращение числа заявок на продажу бизнеса в РФ связано с изменением геополитической обстановки.

В качестве условия для возвращения иностранного бизнеса в Россию замминистра назвал выкуп активов по рыночной стоимости. По его мнению, возвратные сделки по опциону за 1 руб. должны быть признаны недействительными.

Подробнее об изменении условий для бизнеса на «вход» и «выход» из России — в материале «Ъ».

Екатерина Отрашкевич