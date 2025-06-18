В липецком Ельце могут расторгнуть контракт на благоустройство набережной почти за 190 млн

Власти Ельца, крупнейшего исторического центра в Липецкой области, хотят объявить недействительным контракт на благоустройство территории набережной правого берега реки Быстрая Сосна. Он был заключен с задонским ООО «Аквасервис», которое подконтрольно МУП «Задонский водоканал». Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Вячеслав Жабин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причиной расторжения контракта является неисполнение подрядчиком своих обязательств. Как сообщил господин Жабин, к работам подрядная организация приступила в марте, но они были выполнены лишь частично: снесено несколько деревьев, демонтировано существующее покрытие и частично проведены земляные работы. При этом благоустройство набережной должны завершить в октябре.

Хотя текущий контракт на портале госзакупок еще активен, заявлено, что уже формируется новая документация для следующих торгов.

По данным портала госзакупок, в ходе электронного аукциона МКУ «Управление капитального строительства» города Ельца выставило начальную цену в 187 млн руб. «Аквасервис» ее не снижал и стал единственным участником процедуры. Там должны появиться места для пляжного отдыха, скейт-парк и спорткластер с площадками для игры в волейбол, теннис, городки. Проект стал победителем от Липецкой области в IХ Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды Минстроя России. На его реализацию планировали выделить федеральный грант в 64,4 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Аквасервис» было зарегистрировано в липецком Задонске в мае 2023 года для строительства инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — МУП «Задонский водоканал». Выручка в прошлом году составила 116 млн руб., чистая прибыль — 664 тыс. руб. Генеральный директор — Николай Пищулин.

Анна Швечикова