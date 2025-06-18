Загоревшийся в офисе банка уфимец скончался

54-летний уфимец, который вчера загорелся в офисе банка на улице Менделеева, скончался от полученных травм, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

Уфимца госпитализировали в реанимационное отделение с ожогами второй и третьей степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей на площади 75%, из них 70 % были глубокими. Также у пострадавшего был ожоговый шок крайне тяжелой степени, ингаляционная травма, отравление продуктами горения.

По информации «Башинформа», уфимец, когда явился в банк, «кричал, что ему все надоело» и он был пьян.

Венера Хисамова