WSJ: Зеленский уехал с саммита G7, не получив поддержки Запада

Президент Украины Владимир Зеленский покинул саммит G7 в Канаде, не сумев заручиться финансовой и политической поддержкой. Об этом пишет The Wall Street Journal. По информации издания, он рассчитывал согласовать ежегодное финансирование для Украины в размере $40 млрд.

Издание напоминает, что в рамках мероприятий должны были состояться переговоры Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, однако американский лидер покинул саммит досрочно.

В ночь на 18 июня по московскому времени ряд украинских СМИ со ссылкой на источники заявили, что господин Зеленский «сократил программу визита в Канаду» и на тот момент уже возвращался на Украину. Официально эту информацию, а также итоги участия президента в саммите G7 Киев пока не комментировал.