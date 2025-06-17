Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 июня

12:06. С 8:00 до 12:00 дежурные средства ПВО сбили над Россией 24 беспилотника, в том числе один над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

11:09. Ночью в больнице умерла жительница села Гончаровка Суджанского района Курской области, которая доила корову, когда рядом в поле взорвался украинский дрон — селянка получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

10:58. Опасность атаки БПЛА в Грайворонском округе Белгородской области — МЧС.

10:56. Отбой воздушной опасности в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов. Она действовала с 22:51 16 июня.

10:24. FPV-дрон атаковал «Газель» в городе Шебекино Белгородской области. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:08. СКР будет расследовать обстрел белгородского Шебекина 16 июня, при котором один мирный житель погиб и еще один пострадал. Также следователи установят обстоятельства вчерашних атак ВСУ на Шебекинский округ и Ракитянский район, в результате которых были ранены три человека. Об этом сообщили в ведомстве.

09:46. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области — губернатор Александр Гусев. Она была введена в 22:15 16 июня.

09:46. За прошедшие сутки ВСУ ударили по 17 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 83 боеприпасов и 144 дронов. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали. Разрушения получили три частных дома и шесть машин. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

09:22. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгородской области — МЧС. Она действовала с 21:46 16 июня.

09:19. Отбой опасности атаки БПЛА в Курской области — оперштаб. Она была введена в 22:55 16 июня.

09:18. По данным властей Воронежской, Курской и Тамбовской областей, ночные атаки БПЛА обошлись без последствий.

07:32. С 23:30 16 июня до 7:00 17 июня над Россией сбили 147 БПЛА, в том числе над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областями. Это следует из сводки Минобороны.

07:17. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

05:39. Отбой угрозы атаки дронов в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.

00:05. Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.