«Базис» продает участок

Участок между Литовской улицей, 16, и Полюстровским проспектом площадью 2,7 га, принадлежащий ООО «Базис», выставлен на продажу за 1,5 млрд рублей. Продажу организовывает УК «Бриз», которое занимается управлением этой промзоны. Эксперты считают, что наиболее логичным использованием этой земли было бы строительство light industrial или офисных зданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок между Литовской улицей, 16 и Полюстровским проспектом площадью 2,7 га, принадлежащий ООО «Базис»

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Участок между Литовской улицей, 16 и Полюстровским проспектом площадью 2,7 га, принадлежащий ООО «Базис»

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Управляет бывшей промзоной компания УК «Бриз», опубликовавшая на днях объявление о продаже. Продавец сообщает, что владельцем является ООО «Базис», а общая стоимость участка — 1,5 млрд рублей. Отмечается, что на территории возможно cтpоительствo тexнoпаpка oбщeй плoщaдью 25 тыс. кв. м, включающего складские, производственные объекты light idustrial, а также торговые и офисные помещения. Сейчас, как сообщили в УК, на территории располагаются здания площадью 6 тыс. кв. м с заявленной доходностью от аренды в 7,5 млн рублей ежемесячно.

Старший директор, руководитель офиса CMWP в Санкт-Петербурге Андрей Амосов считает, что как инвестиционный объект этот участок будет иметь низкую доходность. Однако господин Амосов отметил в качестве плюса близость к метро и мощную электроподстанцию поблизости.

Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков полагает, что земля предлагается по рыночной стоимости, а эффективнее всего было бы расположить там объекты light industrial, чему способствует сложившаяся промышленная зона. Также, по мнению эксперта, там могли бы функционировать ритейл или офисы, однако локация не до конца соответствует их задачам. Господин Бойков отметил, что стоимость строительства подобных объектов составляет около 100 тыс. рублей за «квадрат».

По оценке генерального директора «ПИА Недвижимость» Максима Ельцова, рыночная стоимость участка со строениями составляет около 1 млрд рублей. Если рассчитывать исходя из заявленной доходности в 7,5 млн рублей в месяц, цифры получатся еще ниже: окупаемость при цене в 1,5 млрд рублей составит около 16 лет, притом что подобные объекты обычно приобретаются с окупаемостью 8–9 лет, рассказал господин Ельцов.

Эксперты компании Maris и директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers Антон Орлов также сошлись во мнении, что территория лучше всего подходит для офисных и производственно-складских помещений. При этом они констатируют, что расположение с большой вероятностью привлечет инвесторов.

В 2023 году комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга предлагал перевести эту территорию в зону деловой застройки, а ООО «Статус» — в зону жилой застройки. Тогда комиссия по подготовке изменений в генплан города отклонила заявки.

В конце мая 2025 года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) опубликовал на сайте результаты историко-культурной экспертизы части данной территории. Там отмечается, что экспертиза не выявила объектов культурного наследия. Заказчиком выступала компания ООО «СЗ Авантаж».

Артемий Чулков