Инвестиции доверяются блогерам

Более половины россиян инвестируют по советам из соцсетей. К таким выводам пришли аналитики Финансового университета. По их данным, самым популярным источником знаний стали соцсети финансовой направленности: их используют около 60% процентов опрошенных. На втором месте оказались приложения банков и их официальные сайты, ими пользуются половина респондентов. А почти треть опрошенных предпочитает смотреть каналы известных инвестблогеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Нужен ли надзор за финансовыми интернет-источниками? Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев отметил, что невозможно точно установить, кто может раздавать советы о том, куда вложить деньги, а кто — нет: «Закон довольно четко определяет понятие индивидуальной инвестиционной рекомендации — это комментарий, который могут давать только инвестсоветники, причем в строгом соответствии с определенными правилами. В подавляющем большинстве случаев, когда речь идет о финансовых блогерах, комментарии не имеют признаков индивидуальной инвестиционной рекомендации и являются по существу выражением частного мнения (при этом часто исключительно некомпетентного) по поводу поведения на финансовом рынке. Регулировать обмен мнениями в блогосфере довольно трудно. Так что, несмотря на то, что такого рода попытки периодически предпринимаются и их целесообразность обсуждается, я не очень верю в их успех.

В этом смысле финансовые консультанты мало чем отличаются от всякого рода медицинских гуру и прочих коучей. Полагаться приходится, скорее, на здравый смысл граждан, которые ориентируются на такого рода комментарии, а также на их иммунитет ко всякого рода интернет-гуру».

Влияние соцсетей на инвесторов подтверждают и данные опроса Высшей школы экономики. По их данным, почти 40% респондентов при принятии решения регулярно опираются именно на интернет-источники. Однако, несмотря на их популярность, в финансовой среде отношение к ним двоякое, заметил председатель правления Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев: «Иногда лидеры мнений оказывают влияние на решения, которые принимают игроки. Но заметное влияние можно оказать только в малоликвидных бумагах. Переоценка происходит постоянно, даже если была какая-то суперрекомендация, то рынок все равно рано или поздно правильно все оценит. Так что к инвестблогерам двоякое отношение. С одной стороны, некоторые считают, что они могут как-то неправильно оценивать компанию, давать неверную о ней информацию. А с другой, все понимают, что россияне уже обожглись много на чем, и поэтому вот таким же людям, как они, доверяют. Отчасти по этой причине инвестблогеров слушают и читают. Хорошо это или плохо? Мы считаем, что это нормально.

Единственное, хотелось бы четко отмечать, когда есть конфликт интересов.

То есть хорошей практикой считается, когда блогер конкретно пишет, что собирается купить такие-то акции или какие-то бумаги уже есть в его портфеле. Также необходимо указывать, выплачивал ли данный эмитент за оказанные услуги какие-либо денежные средства инфлюенсеру, условно, в течение одного года».

Прежде Банк России уже предлагал ввести ответственность для СМИ и блогеров за размещение рекламной информации об IPO. Однако, как отметил первый зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин, для этого пока нет подходящих правовых конструкций.

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Андрей Дубков