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Реклама поплывет в другие сети

Как ограничения на продвижение в запрещенных соцсетях повлияют на рынок блогеров

В России с сентября 2025 года могут признать незаконной любую рекламу в заблокированных или запрещенных соцсетях. По прогнозам участников рекламного рынка, сильнее всего от этого пострадают представители малого бизнеса, которые пока не нашли альтернативу продвижению в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Блогеров же ожидает падение доходов — наиболее сильным оно будет у тех, кто не перевел хотя бы часть своей аудитории на российские площадки, прогнозируют эксперты.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

С 1 сентября в России вступят в силу поправки к федеральным законам «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе», которые запрещают размещение рекламы на ресурсах, внесенных в реестр нежелательных или экстремистских. 7 апреля их подписал президент Владимир Путин. Запрет коснется в первую очередь рекламы в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), соцсети X (ранее Twitter), заблокированной в России с 2022 года, а также на любых других ресурсах, попавших под блокировку по российскому законодательству. Санкции за нарушение новых норм составляют до 2,5 тыс. руб. для физлиц, до 20 тыс. руб. для должностных лиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Неучтенный ресурс

Оценить объем инвестиций, которые рекламодатели вкладывают в продвижение в заблокированных соцсетях, сложно. Прямого размещения рекламы на таких площадках (в том числе закупок контекстной рекламы) нет уже давно, но до сих пор распространены интеграции блогеров и их доля велика, отметили в пресс-службе рекламной группы «Родная речь».

Множество публикаций до сих пор находятся в серой зоне нативности, объясняют в компании.

Большая часть рекламного рынка уже перестроилась на существование без Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), говорит гендиректор NMi Digital Анна Планина. Блогеры, по ее словам, нередко размещают рекламные посты из легальных соцсетей в запрещенных «прицепом», при этом запрещенная площадка на этом ничего не зарабатывает. «Крупные рекламодатели уже давно не размещаются на запрещенных площадках, но для малого и среднего бизнеса отказ от них может быть болезненным»,— говорит эксперт.

В связи с запретом пострадает малый бизнес, особенно региональный, согласен сооснователь и исполнительный директор Didenok Team Пейзулла Магомедов. Представители малого бизнеса вряд ли найдут замену Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), с помощью которого они успешно продвигали свои товары и услуги, говорит он. «Любой маркетолог понимает, что, к огромному сожалению, на российском рынке сейчас нет альтернативных площадок, на которых можно было бы добиться таких же показателей охвата, конверсии и CPV»,— говорит он.

Альтернативная реальность

По словам руководителя отдела контент- и инфлюенс-маркетинга E-Promo Ксении Голубевой, рынок все же перестраивается: многие консервативные и осторожные рекламодатели меняют медиасплиты в influence-маркетинге на протяжении последнего года. «Опираясь на наблюдения за реакцией всех участников рынка, в качестве фокусных площадок я бы выделила VK, Telegram и YouTube — на них в основном приходится перераспределение бюджетов. Серая реклама тоже возможна, но крупный бизнес, который ведет себя более осторожно, скорее обратится к UGC-формату»,— говорит она.

Директор по цифровым технологиям АДВ, гендиректор Adlabs Татьяна Хохлова считает, что борьба за аудиторию превратится в противостояние различных платформ.

«Telegram, куда стекаются контентмейкеры, вырвется в лидеры, вынуждая аудиторию наращивать число подписок. На второй позиции удержится VK, тогда как за третье место сразятся разнородные игроки. YouTube, даже с учетом замедления, продолжит играть важную роль в потреблении контента. Не останутся в стороне текстовые блоги ("Дзен"), маркетплейсы и гибридные проекты ("Ритм", Wibes)»,— прогнозирует госпожа Хохлова.

Коммерческие материалы на заблокированных ресурсах запретили во всех чтениях

Коммерческие материалы на заблокированных ресурсах запретили во всех чтениях

Альтернативы запрещенным площадкам есть, хотя они не заменят Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) на 100%, считает операционный директор Okkam Creative Аполлинария Двуреченская. «Абсолютной замены ждать точно не стоит. Необходимо понять, какие маркетинговые задачи наиболее хорошо решал Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.— "Ъ-Review"), и найти замену по инвентарю на других доступных платформах. Например, на YouTube, где есть формат короткого вертикального контента — Shorts, легальный аналог Stories»,— говорит госпожа Двуреченская.

Предоплата внесена

Тем, кто уже запланировал размещения в запрещенных соцсетях или заключил долгосрочный контракт на амбассадорство/спецпроекты на второй квартал 2025 года, ничего отменять не нужно, отмечает Пейзулла Магомедов. «Запланированные на третий и четвертый кварталы активности в запрещенных соцсетях стоит перенести на второй, чтобы получить от них максимум до полного запрета с 1 сентября»,— говорит он.

Если рекламодателем оплачены долгосрочные контракты, которые предполагают размещения после 1 сентября, лучше отозвать размещения или запланировать их на весну и лето, также советует Ксения Голубева.

«Размещения, сделанные до 1 сентября, не будут нарушением, но я рекомендую прописать в договоре с блогером их удаление до конца августа»,— говорит она.

Насколько тщательно будет контролироваться исполнение обязанности по данному закону, сказать сложно, отмечает руководитель направления «Разрешение IT- & IP-споров» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Практика административных дел за размещение, например, логотипов соцсетей, которые были признаны экстремистскими, говорит о том, что риски для бизнеса, который продолжит размещать рекламу в запрещенных соцсетях, существенно повысятся. «В первое время отсутствие сформированной правоприменительной практики будет приводить к возникновению хаотичных ситуаций, когда за одно и то же действие кого-то вообще не оштрафуют, а против кого-то возбудят дело об административном правонарушении»,— прогнозирует юрист.

Цены готовы к взлету

Запрет на продвижение на запрещенных площадках станет дополнительным фактором роста цен на рекламном рынке, считают эксперты. «Стоимость размещения в 2025 году растет, причем существенно — на 30% и выше, но это связано не только с запретом Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.— "Ъ-Review"), но и с общей инфляцией, сокращением инвентаря и другими рыночными факторами,— говорит Аполлинария Двуреченская.— Рекламодателям придется либо увеличивать бюджеты, либо смириться с тем, что в 2025 году невозможно получить те же качественные и количественные результаты по стоимости прошлых лет»,— резюмирует она.

Ксения Голубева также прогнозирует рост цен «как минимум на 20–30%».

Особенно популярны у блогеров в 2024 году были «ВКонтакте» и YouTube

Особенно популярны у блогеров в 2024 году были «ВКонтакте» и YouTube

Цены на интеграции у блогеров повышаются очень часто — как вслед за ростом охвата, так и в ответ на внешние факторы. Например, многие блогеры уже отреагировали повышением цен на введение сбора за рекламу в размере 3%. «Но реклама у эффективных блогеров всегда пользуется популярностью, слоты раскупаются очень быстро, без особой оглядки на цену»,— отметила она.

При этом даже у мультиканальных блогеров, которые представлены на всех площадках в равной степени, 40% их среднегодового заработка приходится как раз на Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), отмечает Пейзулла Магомедов: «Высока вероятность, что эти деньги не вернутся в полном объеме через другие площадки».

Инфлюенсерам, у которых значительная часть аудитории приходится на запрещенные соцсети, будет очень сложно получить сопоставимый охват на российских площадках, а количество подписчиков напрямую влияет на стоимость размещения, опасается Анна Планина. В АДВ видят перспективу следующим образом: несмотря на то что ожидается рост цен в пересчете на охват и количество показов, общий бюджет на канал не будет расти теми темпами, которые он показывал в последние пару лет, прогнозирует Татьяна Хохлова. «Больше всего пострадают те, кто делал ставку только на одну соцсеть и не развивал другие»,— считает она.

«Некоторые блогеры с 2022 года развивали альтернативные соцсети и успели создать первичную аудиторию на других платформах»,— говорит Аполлинария Двуреченская. Со стартовой аудиторией проще расти, лояльность у нее уже сформирована, а рекламодатели знают, где тот или иной блогер присутствует. Таким образом, частично рекламные доходы, пусть и несопоставимые с зарубежными соцсетями, диверсифицированные блогеры смогут компенсировать, заключает она.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Валерия Лебедева

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