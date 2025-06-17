Лефортовские отрицания

Как стало известно “Ъ”, двух фигурантов громкого уголовного дела о подготовке теракта с целью убийства митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова), которого называют духовником президента Владимира Путина, перевели в СИЗО «Лефортово». Свою вину они категорически отрицают, утверждая, что признались в преступлении, не выдержав незаконных методов следствия. Освободить обвиняемых защите не удалось, но из постановления суда было исключено упоминание об обоснованности подозрений в их адрес со стороны самого правосудия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Георгий Шевкунов) и его помощник Денис Попович

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Георгий Шевкунов) и его помощник Денис Попович

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Бывшие помощник священнослужителя Денис Попович и клирик храма Воскресения Христа в Сокольниках Никита Иванкович обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30, 205 и 222.1 (подготовка к теракту и незаконный оборот взрывных устройств организованной группой) УК РФ. По данным “Ъ”, сотрудники УФСБ по Москве задержали их 12 февраля этого года, в тот же день следователь спецслужбы предъявил им официальное обвинение, а через сутки Мещанский райсуд Москвы арестовал фигурантов. Сейчас мера пресечения в их отношении действует до 12 июля. И если вначале обвиняемые содержались в СИЗО №3 «Пресня», бывшей пересыльной тюрьме, то затем их перевели в более комфортабельное «Лефортово».

Обычно заседания по арестам предполагаемых террористов и обжалованию избранных им мер пресечения закрывают для публики, но слушания в Мосгорсуде в начале июня прошли в открытом режиме.

На них господа Попович и Иванкович отказались от данных ранее признательных показаний, а представители защиты заявили, что они были получены после того, как к фигурантам применялись пытки и другие незаконные методы воздействия. Освобождать обвиняемых из-под стражи апелляционная инстанция отказалась, а арестное постановление изменила, исключив из него упоминание «об обоснованности подозрения в причастности к преступлениям» обвиняемых.

УФСБ считает, что Денис Попович и Никита Иванкович по заданию главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины следили за перемещениями митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, а потом должны были установить бомбу в Сретенском монастыре в Москве, где находится резиденция священника, и привести ее в действие. Взрывное устройство фигуранты забрали из тайника в лесопарке, после чего их и задержали.

Согласно видеозаписям, обнародованным спецслужбой, с агентами ГУР обвиняемые связались не ради денег, а вынужденно. Так, господин Попович сообщил, что оказывал им содействие, так как те угрожали его матери, живущей в украинском городе Черновцы.

Впрочем, даже со взрывчаткой, найденной у фигурантов, оказалось не все «гладко» — во всяком случае, их следов на ней и тайнике обнаружено не было. В ФСБ не исключают, правда, что предполагаемые злоумышленники предусмотрительно надевали перчатки.

Николай Сергеев