Фальков призвал ректоров уральских вузов увеличить число студенческих семей

Руководство уральских вузов должно увеличить поддержку молодых студенческих семей и создать условия для получения ими высшего образования, подчеркнул министр образования и науки России Валерий Фальков на встрече с ректорами в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО). Глава ведомства отметил, что власти рассматривают вузы не только как место для подготовки кадров и развития научно-исследовательской деятельности, но и как пространство для реализации семенной политики и «популяризации традиционных семейных ценностей в студенческой среде».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фальков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Валерий Фальков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Не во всех университетах, в первую очередь ректоры, пока осознали всю важность и значимость этой темы. Демографическая ситуация в нашей стране характеризуется снижением уровня рождаемости. Молодые люди все чаще откладывают вступление в брак и деторождение на более поздний период»,— заявил господин Фальков.

Глава Минобра пояснил, что ключевыми барьерами для вступления в брак среди студентов являются отсутствие отдельного жилья (для 45% респондентов) и подходящего кандидата (43%), финансовые трудности (39%), психологическая неготовность (38%) и приоритет карьеры (34%). В целом, по данным Валерия Фалькова, в российских вузах обучается более 25 тыс. студенческих семей, из которых 13 тыс. имеют детей.

Министр подчеркнул, что руководство вузов должно усилить работу по созданию комнат матери и ребенка и групп кратковременного пребывания детей. Господин Фальков пояснил, что число соответствующих помещений увеличилось с 40 в 2024 году до 184 в 2025 году. «В пяти вузах УрФО эти комнаты открыты, что, конечно, недостаточно. Остальные могли бы это сделать, получить финансирование, но, к сожалению, работу не провели»,— отметил глава Минобра, призвав ректоров «обратить внимание на открытие инфраструктуры для студенческих семей, активизировать работу».

В ходе пресс-подхода господин Фальков добавил, что настроил ректоров уральских вузов на индивидуальную работу со студентами. «Надо встречаться, разговаривать, настроить коллективы, чтобы была доброжелательная обстановка, она же исходила и от преподавателей, поскольку мама, которая планирует родить ребенка, она находится вдвойне в тяжелой ситуации»,— пояснил он.

Министр добавил, что намерен провести подобные совещания с руководством вузов в других федеральных округах России. «В УрФО мы задали старт такой большой работы»,— отметил Валерий Фальков.

Василий Алексеев