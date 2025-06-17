Производство баранины в СКФО выросло на 11% за три месяца

Регионы Северо-Кавказского федерального округа за январь-март 2025 года произвели 22,1 тыс. т баранины, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 11,5%. Об этом сообщила пресс-служба Россельхозбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Лидером по объемам выпуска стал Дагестан с результатом 6,3 тыс. т , что составляет 28,6% от общего объема округа. На втором месте Карачаево-Черкесия с долей 23,4% (5,2 тыс. т ), на третьем — Ставропольский край с показателем 21,1% (4,7 тыс. т ).

Основную долю выпуска обеспечивают фермеры — 9 тыс. т с годовым ростом 5%. Личные подсобные хозяйства произвели 8,4 тыс. т , крупные сельскохозяйственные организации — 4,7 тыс. т .

В 2024 году главным субъектом России по объему выпуска баранины стал Дагестан, произведший 75,1 тыс. т мяса в живом весе.

«Мясное овцеводство в России обладает большим потенциалом для развития и модернизации. Северо-Кавказский федеральный округ, включая Республику Дагестан, играет ключевую роль в формировании отраслевой базы, внедрении современных технологий и создании промышленной производственной инфраструктуры. По нашим оценкам, в 2025 году потребление баранины составит около 1,4 кг на человека»,— отметил аналитик Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Литяйкин.

Николай Аксенов