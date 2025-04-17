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ГК «Дамате» введет на Дону шестой блок по выращиванию индейки

Агрохолдинг «Дамате» анонсировал планы по расширению производства индейки, инвестируя около 600 млн руб. в обновление птицеводческих комплексов в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2025 году в рамках проекта по выходу на проектную мощность предприятие «Индюшкин двор» планирует ввести в эксплуатацию шестой производственный блок, предназначенный для разведения товарного стада индейки. Этот проект является частью масштабной инвестиционной программы.

В пресс-релизе отмечается, что в 2024 году был запущен пятый блок коммерческого стада, включающий 40 птичников. Он рассчитан на выращивание более 1 млн голов индейки в год. Запуск птичников позволил увеличить поголовье индейки в 1 квартале текущего года на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новые площадки позволят также дополнительно получить 7,5 тыс. тонн птицы в убойном весе.

Напомним, что группа компаний «Дамате» работает в Ростовской области с 2020 года. За это время компания практически с нуля восстановила и перезапустила важные для региона птицеводческие проекты.

Валентина Любашенко

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