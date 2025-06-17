Западные нефтегазовые компании отказываются от вложений в ВИЭ

Крупнейшие западные нефтегазовые компании сокращают вложения в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и переходят на развитие традиционного добывающего бизнеса. Это может свидетельствовать о начале нового цикла инвестиций в нефтяную сферу, сказано в июньском обзоре консалтинговой компании Kept.

По данным экспертов, мировой спрос на нефть продолжает расти и крупнейшие игроки хотят адаптировать инвестпрограммы к текущим реалиям. В частности, британская BP планирует сократить инвестиции в ВИЭ. Британско-нидерландская Shell признала вложения в низкоуглеродную энергетику нерентабельными, компания ограничит их менее чем до 10% от общего размера вложений. Норвежская Equinor снижает план по вводу новых мощностей ВИЭ к 2030 году до 10–12 ГВт (вместо 12–16 ГВт). Американская Chevron сократит инвестиции в низкоуглеродные проекты в этом году на четверть, до $1,5 млрд.

В Kept объясняют изменения в политике компаний необходимостью повысить эффективность капвложений для «предотвращения разрушения акционерной стоимости». По прогнозу Kept, цена на нефть в мире до 2030 года включительно будет снижаться. В 2025 году средняя цена составит $73 за баррель, в 2026-м — $69,2, в 2030 году —$67,2, приводят «Ведомости» данные компании.

В ООН считают, что рост использования ВИЭ нуждается в технологических новациях для учета изменяющихся во всем мире климатических условий. Рост доли ВИЭ в энергобалансах, в России в том числе, требует все более точных данных о климате.

Подробности — в материале «Ъ» «Возобновляемая энергетика просит данных».