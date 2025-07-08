Сегодня исполняется 73 года кинорежиссеру, сценаристу, кинопродюсеру и общественному деятелю, народному артисту России Карену Шахназарову

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Карен Шахназаров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин:

— Дорогой Карен Георгиевич, поздравляю Вас с днем рождения! Вы человек уникального таланта и творческой энергии, заслуженно снискали признание зрителей и уважение коллег. Один из самых узнаваемых режиссеров отечественного кинематографа, автор ярких киноработ. Мы знаем Вас как общественного деятеля с активной гражданской позицией, который твердо отстаивает интересы России, проявляя искреннюю любовь к Родине. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых творческих успехов.

Сегодня исполняется 75 лет художественному руководителю Российского государственного театра «Сатирикон» им. А. Райкина народному артисту РФ Константину Райкину

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Константин Райкин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его поздравляет художественный руководитель театра «Модерн», заслуженный артист РФ Юрий Грымов:

— Дорогой Константин Аркадьевич! Вы — выдающийся русский актер и человек, который является для меня абсолютным авторитетом — профессиональным, гражданским. Вы — человек, который создал поистине уникальный театр, где я практически дебютировал со спектаклем «Дали». Человек, общение с которым оставляет абсолютный свет. Хочу пожелать Вам здоровья, потому что энергии, здравого смысла, таланта у Вас в избытке. Общаясь с таким человеком и даже просто поздравляя Вас, я чувствую, как прилив энергии распространяется на всех, кто это читает и поздравляет сегодня Константина Райкина с юбилеем.

Сегодня отмечает юбилей лауреат театральных премий «Чайка» и «Хрустальная Турандот», народная артистка РФ Юлия Рутберг

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Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Юлия Рутберг

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Её поздравляет народный артист РФ Андрей Ильин:

— Что нужно актеру? Трудной радости в работе, и чтобы были здоровы близкие и родные! Во-первых, чтобы как можно дольше радовала своим присутствием мамочка — Ирина Николаевна. Во-вторых, чтобы дети и внуки добавляли в повседневность исключительно позитив. Своей творческой судьбой ты научилась распоряжаться сама, проводя, например, потрясающие поэтические вечера. Ты купаешься как рыба в воде, виртуозно воссоздавая действием и словом под музыку симфонического оркестра эпоху Ахматовой, Гумилёва и других прекрасных поэтов. Ты вообще большая молодец, замечательная актриса — поистине народная! Я могу об этом судить по спектаклю «Крик лангусты», который мы с тобой играем уже больше десяти лет. Он приносит бурю эмоций всем — и нам на сцене, и тем, кто в зале. Очень хотелось бы, чтобы наш совместный проект жил как можно дольше. Желаю тебе новых кино- и театральных премьер, и обязательно сыграть ту роль, о которой втайне мечтаешь! Дорогая Юлечка! Не переставай радоваться каждому дню, заражай оптимизмом других. И не поддавайся унынию, которое иногда пытается вторгнуться в нашу жизнь. Желаю тебе безграничного океана зрительской любви и уважения коллег!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»