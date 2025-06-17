Руслан Алисултанов рассказал о деталях сделки по покупке активов Danone

Председатель совета директоров компании Health & Nutrition Руслан Алисултанов раскрыл детали сделки по покупке российских активов Danone. В интервью РБК он назвал переговоры с французской корпорацией «одним из самых напряженных периодов» в жизни, но отметил, что стороны легко нашли общий язык.

Ключевым условием сделки стало отсутствие у Danone опциона на обратный выкуп, хотя желание вернуться и прописать опцион у них было. «Мы настояли, что не готовы на такие условия. Юридических оснований возвращаться у них нет»,— подчеркнул господин Алисултанов. Он добавил, что Health & Nutrition «абсолютно уверена в конкурентоспособности» и не опасается возвращения прежнего владельца.

Хотя соглашение содержит «особые условия конкуренции», глава Health & Nutrition заявил, что компания готова к рыночной борьбе: «Прошедшие два года показывают, что мы способны расти и инвестировать». Важным достижением переговоров он назвал сохранение популярного бренда «Даниссимо»: «Этот продукт очень любят в стране, и он высокомаржинален».

Как Руслан Алисултанов стал владельцем российских активов Danone — в материале «Ъ».