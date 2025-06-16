Россиянин Тимур Арбузов впервые стал чемпионом мира по дзюдо

Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал золото чемпионата мира в Будапеште в весовой категории до 81 кг. В финальной схватке он одолел грузина Тато Григалашвили.

Арбузов впервые стал чемпионом мира. На прошлогоднем мировом первенстве в Абу-Даби он взял серебро. В апреле этого года 21-летний спортсмен стал чемпионом Европы, одолев в решающем раунде того же соперника.

Турнир продлится до 19 июня. Россияне на нем выступают под флагом Международной федерации дзюдо.

Роман Левищев