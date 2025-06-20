Биохакинг объединяет медицину и новые технологии

От сомнительных экспериментов над телом — к проверенным методикам, персонализированному подходу и ментальному благополучию. Биохакинг перестал быть уделом одиночек-экспериментаторов и стал частью глобальной велнес-индустрии. В центре Петербурга — в апарт-отеле Well — открывается биохакинг-центр One.

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Апарт-отель Well — первое в России многофункциональное здание, реализующее концепцию well-being-недвижимости. В центре этой концепции — идея благополучия человека, удовлетворения его главных потребностей: качественного пространства для жизни и управления ею, социализации и роста. Собственная well-экосистема отеля включает освещение для эмоционального благополучия, «умные» гаджеты для правильного пробуждения, шумоизоляцию, персональные мониторы климата и увлажненности, а также biophilic-дизайн (внедрение живой природы в интерьеры) и общественные пространства для работы, общения, нетворкинга.

Биохакинг-центр One станет частью концепции well-being, реализуя (как обещают его создатели) «революционный подход к оздоровлению».

«Биохакинг-центр — это формат медицины будущего,— уверена идеолог и создатель центра One и инновационного курорта «Первая Линия» Мария Грудина.— Это не просто спа в центре города, это возможность формировать новые привычки, жить в благополучной среде, заниматься собой и своим здоровьем на новом уровне».

Стать сверхчеловеком

Сам термин «биохакинг» появился в 1988 году, но за тридцать с лишним лет его значение сильно изменилось. Изначально биохакерами называли генных инженеров, которые проводили свои эксперименты вне стен университетских научных лабораторий. Затем — всех, кто после расшифровки человеческого генома (2002) увлекся улучшением собственного тела. В 2010-х мир переживал моду на ЗОЖ, «очищение» соками, кетодиеты (для обновления организма, борьбы с оксидативным стрессом, повышения уровня энергии и улучшения здоровья) и другие способы омоложения и оздоровления, поэтому новое веяние пришлось ко двору.

Биохакеры использовали методы нутригеномики (отслеживали, как еда влияет на организм, и корректировали рацион), проводили дома биологические эксперименты с помощью простых приспособлений и оптимизировали организм с помощью инъекций и компьютерных чипов.

Программист Крис Дэнси (его называют «осознанным киборгом») с 2008 года собирает и хранит все данные о себе. Он разработал систему, которая с помощью датчиков на теле записывает и анализирует каждое его физическое действие, учитывая внутреннюю (температуру, сатурацию, пульс) и внешнюю информацию (температуру среды, освещение и др.), считает калории, следит за обменом веществ, весом, настроением и сном — всего ежедневно замеряется от 300 до 700 показателей. Крис уверен, что это помогло ему справиться не только с лишним весом, но и с вредными привычками: он бросил курить, когда заметил, что ему неприятен табачный дым сразу после воды, молока и апельсинового сока, и стал чаще употреблять эти напитки.

И хотя в те годы большинству подобные поступки казались чудачеством, а некоторые эксперименты — экстремальными (например, переливание более молодой крови, трансплантация фекальной микробиоты, имплантация наушников), редактированием человеческой природы с целью продления и улучшения качества жизни заинтересовались предприниматели, в том числе — инвесторы Кремниевой долины.

Так, называющий себя профессиональным биохакером предприниматель Дейв Эспри создал целую империю пищевых добавок и выпустил несколько бестселлеров о биохакинге, некоторые из них («Биохакинг мозга», «Сверхчеловек», «Диета для ума», «Меняя правила») переведены на русский язык. Первая книга — The Bulletproof Diet — о том, как при помощи кетогенной диеты Дейв потерял почти 50 кг, повысил IQ и в 40 лет стал чувствовать себя лучше, чем в 20. Он, кстати, планирует дожить до 180 (сейчас ему 51) и стать сверхчеловеком. По крайней мере, в одноименной книге («Сверхчеловек», 2019) заявляет: «Долгое время не попадаться в лапы смерти — лишь первый шаг. Ведь прожить много лет необязательно означает всегда оставаться счастливым и здоровым. Второй шаг заключается в том, чтобы неустанно прилагать усилия и совершать действия, позволяющие остановить естественный процесс старения и затем обратить его вспять. Есть и третий шаг — вишенка на торте: преобразование обычного, легко уязвимого человеческого существа в сверхчеловека, обладающего мудростью, свойственной обычно только очень старым людям, но при этом способного, подобно подростку, быстро восстанавливаться после любого заболевания или травмы».

Россия в пионерах

Пожалуй, первым российским биохакером можно считать врача-новатора, философа, политика и писателя Александра Богданова (1873–1928), который в начале 1920-х годов под влиянием книги британского хирурга Джеффри Кейнса «Переливание крови» увлекся геронтологическими, гематологическими и трансфузиологическими исследованиями в целях достижения вечной молодости. В 1925 году Богданов основал в Москве Институт гематологии и переливания крови (сегодня НИИ переливания крови Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России носит его имя), а в его практических экспериментах по омоложению с помощью переливания крови принимала участие сестра Ленина Мария Ульянова. Тогда, впрочем, термин «биохакинг» еще не был придуман.

А вот сооснователя сервиса «Островок» Сергея Фаге уже именовали первым российским биохакером. Его система, включающая шесть блоков (питание, физические нагрузки, ментальное здоровье, сон, медицинские тесты, добавки и лекарства — все в комплексе), позволила ему снизить содержание жира в организме, ртути в крови, поднять уровень тестостерона. Правда, после странной истории с запрещенными веществами (бизнесмен чуть не угодил за решетку) Фаге стал реже делиться отчетами о своих практиках и все чаще напоминает: «Я не рекомендую принимать какие-либо препараты без наблюдения профессионала. Еще раз: я не врач, не делайте глупостей, думайте сами».

Кстати, биохакеры активно делятся своими знаниями и опытом в открытых сообществах, форумах и блогах, поскольку считают, что обмен информацией помогает другим людям и способствует развитию науки и технологий.

Новое слово

В результате многочисленных разнообразных экспериментов и финансовых вливаний изначально казавшиеся фантастическими идеи и цели биохакинга к середине 2020-х начали выкристаллизовываться во вполне понятный (и для многих желанный) посыл: человек может взять свое тело под контроль и заставить все системы организма работать максимально эффективно — при помощи науки и технологий, персонализированного подхода и физической активности. И если испытания пионеров биохакинга были единичны и хаотичны, то нынешние последователи теории используют в своей работе передовые научные исследования и проверенные методики доказательной медицины.

«Биохакинг превратился в инструмент превентивной медицины, которая позволяет не только лечить, но и предупреждать болезни,— поясняет Мария Грудина.— Моя команда уже несколько лет использует биохакинг как один из ключевых инструментов изменения отношения пациентов к здоровью. Биохакинг — это вклад человека в активное и осмысленное долголетие, достижение целостного благополучия: физического, ментального, эмоционального и духовного».

По аналогии со сложной компьютерной системой, человеческому организму необходима регулярная диагностика, выявление «багов», очистка и «дефрагментация диска», защита от воздействия внешних факторов. Для этого необходим комплексный подход, охватывающий физический, биологический и психологический уровни. Каждый человек уникален, поэтому методы и средства адаптируются в зависимости от его потребностей и целей.

Индивидуальный подход

В «Манифесте» биохакинг-центра One говорится: «Мы соединили научные технологии омоложения, искусство, менторство, исследования для управления жизнью и возрастом, ментального, физического, социального и эмоционального благополучия». Биохакинг объединяет медицину и технологии, все назначения происходят на основе результатов исследований. Подход при этом — не просто индивидуальный, а персонализированный.

«Биохакинг позволяет индивидуально подойти к каждому человеку, учитывая его уникальные потребности и особенности организма,— подчеркивает Мария Грудина.— Это делает процесс более эффективным и адаптированным. А современные технологии позволяют получать точные данные и анализировать их для принятия решений».

Инновационные способы диагностики (в частности, генетические тесты, анализ микробиома и уровня гормонов) позволяют отследить, как именно тот или иной продукт питания, вид спорта или БАД (любое воздействие на организм) влияет на самочувствие и здоровье конкретного человека. По результатам исследований врач дает рекомендации именно этому конкретному человеку: как улучшить свое состояние с помощью медицинских препаратов, питания, тренировок и других методов, стимулирующих мозговую активность и замедляющих старение.

Кстати, в отличие от приверженцев классического ЗОЖ, считающих, что все дефициты можно восполнить грамотно составленным рационом питания, биохакеры используют ноотропы (вещества, которые улучшают когнитивные функции мозга), витаминные комплексы, стимуляторы и БАДы — причем в виде не только таблеток, но и капельниц и уколов.

Так, в биохакинг-центре One для коррекции различных нарушений в организме будут использовать методы IV-терапии (intravenous therapy — внутривенное введение лекарственных препаратов, витаминов, микроэлементов с целью восполнения их дефицита). Например, авторскую разработку врачей курорта «Первая Линия» — комплекс специализированных капельниц и уколов «Курс экспрессии генов» с многокомпонентным составом.

Номер один

Биохакинг-центр One объединит в себе шесть блоков: исследовательский, longevity, спортивный, косметологический и блок ментального и сексуального благополучия. В них гости смогут, соответственно, проходить чекапы, получать консультации врачей превентивной медицины и health-коучей по управлению возрастом (и инновационную терапию), преображаться внешне и внутренне.

Сбор данных об организме включает в себя генетические исследования, молекулярно-иммунологические скрининги, генетику микробиоты, оценку состава тела и уровня физических нагрузок, оценку гормонального и микроэлементного статусов.

«Фитнес Будущего» в One станет пространством для достижения индивидуальных целей, будь то повышение выносливости, развитие силы или просто улучшение самочувствия — при помощи групповых (йога, пилатес), самостоятельных или персональных (функциональных, кардио-, силовых) тренировок с тренером. Для восстановления после тренировок — спа-ритуалы. Отдельные сферы воздействия — ментальное и сексуальное здоровье. В соответствующих кабинетах можно будет пройти сомнологическое исследование и получить рекомендации по здоровому сну, оценить свои когнитивные возможности и выбрать программы брейн-терапии (например, инновационную медитацию с ингаляцией водородом), а также поработать над чувственной сферой и сексуальным благополучием.

В списке программ также криотерапия, интервальная вакуумная терапия, озонотерапия крови, различные методики для измерения биологических возрастов, умная самодиагностика.

В центре будут доступны как отдельные процедуры, так и однодневные программы оздоровления, а также биохакинг-абонементы для реализации комплексного подхода — именно он, по мнению создателей, позволит получить наилучший результат: синергию красоты, здоровья и гармонию с самим собой. Центр будет работать с 7 утра — то есть можно утром сдать необходимые анализы (натощак), а потом с пользой позавтракать в биохакинг-баре.

По мнению создателей пространства, биохакинг (и центр One в частности) — это новая философия жизни и новая культура отношения к себе: внутренний ренессанс через инновации в медицине, забота о собственном здоровье как наслаждение и вклад в будущее. Мария Грудина уверена, что в перспективе биохакинг трансформируется в биохилинг — систему оздоровления и восстановления баланса в организме.

«Мы все стремимся не к "взлому" своих тел, а к их улучшению,— говорит Мария Грудина.— Важно, чтобы оздоровление вписывалось в стиль жизни человека, не требуя от него радикальных перемен. Интеграция здоровья в повседневность — ключевой тренд, который меняет восприятие заботы о себе. И наш биохакинг-центр создает условия для этих перемен — не только для отдельно взятых гостей, но и для общества в целом. Биохакинг превращается в мощный инструмент, который может изменить мировую систему здравоохранения».

Вера Кочеткова