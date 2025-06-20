Манифест активной и долгой жизни

Курорт «Первая Линия» был создан менее восьми лет назад. И за это непродолжительное время он уже успел получить широкую известность, был удостоен множества наград. А теперь его основательница Мария Грудина готовит к открытию первый биохакинг-центр в Санкт-Петербурге. Она рассказывает, почему важно жить не просто долго, но и благополучно, и как этого достичь.

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«Первая Линия» базируется на принципах longevity, то есть его основная идея в том, чтобы помочь людям жить долго и при этом полноценно. Биохакинг-центры тоже воспримут эту миссию?

Безусловно. Курорт — это, с одной стороны, эпизодическая история, которую возможно повторять регулярно, скажем, раз в год или каждые три-шесть месяцев. Это такое идеальное место, где ты можешь уединиться в окружении природы, пройти информационный детокс, получить гостиничный сервис в сочетании с заботой о твоем здоровье: ты живешь в соответствии с правильным расписанием, пользуешься сопровождением лучших врачей, которые применяют новейшие медицинские технологии.

С другой стороны, воздействие курорта имеет пролонгированный характер. То есть это некая платформа, где ты перезагружаешь себя, узнаешь о себе что-то новое, учишься жить в новом образе жизни. Это не просто отдых, это еще и работа над собой, она требует усилий. Прохождение оздоровительной программы на курорте — это определенный вклад в себя, инвестиция во всех смыслах: вы тратите время, ресурсы, внимание.

Вопрос в том, как сохранить эффект глубокой трансформации, когда возвращаешься в городской ритм. Поэтому я решила запустить биохакинг-центры, чтобы была возможность продолжать практику осознанного благополучия даже в условиях мегаполиса. Мой первый центр откроется уже совсем скоро в апарт-отеле Well на Обводном канале. Это будет пространство, где можно мягко и эффективно управлять своим здоровьем, встроить заботу о себе в повседневную жизнь, пролонгировать желаемое благополучное состояние.

В ежедневной жизни городские биохакинг-центры становятся точкой входа в новый образ жизни. Это про интеграцию элементов превентивной медицины и персонализированного подхода, регулярный мониторинг состояния, а главное — практики, основанные не на интуиции или модных трендах, а на доказательной базе. И все это — в привычном ритме города, без необходимости выпадать из рабочего графика.

Как это будет выглядеть на практике?

Использование инфраструктуры биохакинг-центра должно быть максимально доступно для тех, кто живет в апарт-отеле Well. Скажем, если у тебя есть полчаса свободного времени, ты проверяешь, свободна ли комната ментального благополучия или есть ли возможность сейчас пройти сеанс бинауральной коррекции мозга, хромотерапии, водородной ингаляции. Если эта процедура свободна, ты бронируешь ее и получаешь доступ к ней с помощью электронного браслета. После этого ты выпиваешь свой супершот с метабиотиком и в прекрасном настроении идешь на деловые переговоры.

Таким образом мы максимально упрощаем получение услуги, не нужно дополнительно контактировать с персоналом, выделять большое количество времени в своем ежедневном расписании. Часто для человека психологически легче воспользоваться такими услугами, чем по заблаговременной записи, так как он не контрактуется на обязательства, не должен оказаться в определенном месте в назначенное время. А значит, он чаще будет проходить эти процедуры, что повышает их эффективность.

Регулярно проходя чекапы и интенсивные процедуры по поддержанию здоровья, вы имеете возможность в условиях проживания в городе придерживаться концепции longevity. То есть вместе со специалистами разрабатывать свою стратегию здоровья и активного долголетия, посвящая непосредственно longevity-процедурам лишь несколько часов в неделю, но при этом имея выдающиеся результаты.

Наши центры будут представлять собой мультифункциональные пространства, нацеленные на формирование физического, эмоционального, интеллектуального и социального благополучия человека. Это будет достигаться соединением ключевых компонентов апарт-отеля: освещение, вода, воздух, акустический комфорт, температурный комфорт, безопасность, питание, движение, ментальное здоровье, социум.

Кроме того, сама инфраструктура и социальное окружение в апарт-отеле Well — это часть биохакинга. Ты можешь насладиться созерцанием произведений искусства и художественным интерьером в холле, вдохновляешься общением с интересными людьми, посещаешь лекции, которые проходят в биохакинг-центре.

По сути, это место сборки нового социума. Раньше в этой роли выступали развлекательные объекты: клубы, рестораны. Сейчас провести вечер в ресторане — это уже как будто слишком мало, хочется иметь возможность больше вкладываться в себя.

Получается, что такие велнес-отели — это своеобразные клубы для избранных?

Наоборот, я считаю, что подобные центры должны быть первичным звеном превентивной медицины. Это не медицинская помощь, а профилактика. И она должна быть максимально доступной. Разумеется, для тех, кто стремится к тому, чтобы работать над собой, вкладываться в свое здоровье и качественное долголетие.

Кстати, по моим наблюдениям, таких людей уже очень много среди младших поколений. Они интересуются велнес-индустрией, хотят быть благополучными и стремятся узнать, как этого добиться.

В этом смысле мы можем говорить о том, что это концепция здоровья новых лидеров или даже человека-аристократа нового времени. Не в смысле его аристократического происхождения, а в отношении духовного, интеллектуального аристократизма. Это новый стиль жизни, доступный каждому, кто осознает ценность своей жизни и готов инвестировать в свое развитие, а значит, в здоровье.

Обычно если человек инвестирует в свое развитие, то времени на заботу о здоровье у него не остается.

Наше здоровье напрямую зависит от того, насколько комплексно мы относимся к своему развитию. Я вижу прямую корреляцию между самосознанием человека, его проявленностью, интеллектуальным уровнем и заботой о себе. Чем выше уровень человека, планка целей, которые он себе ставит, тем больше он заботится о себе. И наоборот: чем больше человек начинает заботиться о себе, тем больше у него появляется энергии, сил и ресурсов для воплощения своих жизненных целей. Они выводят его на новый уровень. Это сообщающиеся сосуды.

Понимание этого уже довольно глубоко проникает в общество. Многие идут в биохакинг, longevity, исследуют себя, в том числе с помощью носимых гаджетов: это «умные» кольца Oura Ring, фитнес-браслеты Whoop, часы Jeremy и многое другое.

Вы много говорите об инновациях: носимые гаджеты, аппаратные процедуры и исследования. Насколько важно иметь такой богатый велнес-арсенал, чтобы придерживаться принципов longevity?

Технологии — это инструменты. Они не работают в отрыве от человека. На «Первой Линии» и в биохакинг-центрах мы используем новейшие технологии диагностики: генетический анализ микробиома с использованием искусственного интеллекта, метаболомные исследования, измерение всех типов возрастов — биологического, когнитивного, кардиоваскулярного и других. В наших программах мы предлагаем омоложение на клеточном уровне с использованием митохондриальной терапии, интервальные гипоксические тренировки, наши авторские протоколы экспрессии генов, направленные на запуск процессов клеточного обновления. Мы активно работаем с когнитивными функциями: например, предлагаем brain-терапию, которая включает в себя инновационные практики медитации в пространстве ментального благополучия, в том числе с ингаляцией водорода.

Хочу отметить, что, хотя для наших гостей доступны все самые современные достижения медицины, само по себе их использование не является гарантией здоровья и долголетия. Необходимы комплексный подход и определенная ценностная ориентация человека.

В longevity образом результата является и само долголетие, и процесс его достижения. Когда мы открывали курорт, то, опираясь на генетические исследования, сделали такое громкое заявление: «Жить до 120 лет — это будущее, которое доступно уже сегодня». Всем очень понравился этот слоган, его часто цитируют.

Но я бы сейчас уже сформулировала иначе. Жить до 120, до 150, до 200 лет — это не так важно. Имеет значение качество этой жизни. Долголетие — не самоцель. Если ты с трудом дотянул до 120 лет, но прикован к постели, а не ведешь полноценный образ жизни, то какая радость от того, что ты сумел дожить до такого возраста? Longevity — это путь, который хочется проходить в активном теле, с ясным умом и глубоким интересом к жизни.

То есть получается, что важно жить не столько долго, сколько счастливо?

Я бы сказала, что важно жить долго и благополучно. «Благополучие» — это очень объемное понятие. Например, благополучный человек по определению здоров. А вот здоровый не обязательно благополучен. Вопрос именно в том, чтобы сохранить это благополучие, качество жизни, энергию, чтобы она не истощалась с годами, а умножалась. Вот для этого и нужны все технологии, аппараты, курорты, клиники — чтобы человек мог реализовывать себя, свое предназначение, свою большую жизненную цель.

Например, ты проходишь чекап, пробуешь интервально-гипоксические тренировки и понимаешь, что начинаешь чувствовать себя намного лучше. Ты думаешь: «Я хочу как можно дольше в этом состоянии находиться. Что я могу для этого сделать?»

Вот так постепенно, шаг за шагом, меняется ценностная ориентация человека, его отношение к себе, он нарабатывает инструментарий, который позволяет ему достичь больших целей. То есть здоровье — это не цель, а инструмент, который позволяет решить эту задачу.

И я свою миссию вижу в том, чтобы мотивировать людей на движение к такому восприятию себя и к такому отношению к себе, чтобы вдохновлять, или, как говорили мои любимые профессора в «Сколково», намагничивать людей. Чтобы они обогащались энергией: физической, ментальной, эмоциональной и социальной.

Насколько сложно подобрать персонал, который бы разделял ваши взгляды?

Вы знаете, нам невероятно везет на людей: у нас на всех направлениях работают суперпрофессионалы. Причем, что удивительно: все они — очень красивые люди. Я думаю, это неслучайно: ведь красота и высокое качество жизни — это одна из наших основных ценностей.

Я очень благодарна нашей команде, примерно треть ее работает с самого основания «Первой Линии». Они помогали формировать концепцию курорта, его ценности. Конечно, остаются только те, кто разделяет эти ценности, кто готов следовать определенной культуре отношений, которая у нас принята. Быстрые и легкие победы — это не про нас. Наша история — это долгосрочный путь, основанный на научных обоснованиях, тщательных исследованиях. Мы стремимся опережать время, поэтому «Первая Линия» во многом определила облик санаторно-курортной отрасли, так как задала высочайшую планку, на которую ориентируются коллеги. Это формирует новые стандарты в отрасли и новое отношение у людей к себе и к своему здоровью.

И самое вдохновляющее — видеть, как это влияние продолжается, как вокруг нас рождаются новые смыслы, проекты, направления и будущее, которое мы создаем вместе.

Беседовала Ольга Мягченко