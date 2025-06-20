Из жизни отдыхающих

Интересно, как меняется смысл слова «курорт». Еще недавно оно было практически синонимом ничегонеделанья, полной безмятежности и лени. Да и сегодня говорят же, например, «не работа, а курорт». А про отдых — что-то вроде псевдоромантического: «Песок стирает стресс, а море вымывает токсины из души». В общем, теперь все по-другому. Стресс и токсины стираются и вымываются с помощью новых методик, хотя море и песок тоже хороши в качестве фона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сегодня цель продвинутого инновационного курорта — дать своим гостям не столько возможность забыть обо всем, отдыхая в шезлонгах и гамаках, сколько привести к отдыху, вполне осознанному. Жизнь такого отдыхающего становится наполненной новыми смыслами. А результат — не загар и лишние килограммы, а ощущение телесного обновления и душевного равновесия. Как бы пафосно это ни звучало, развитие велнес-индустрии тому способствует.

А еще отпускной отдых в массовом сознании, как правило, ассоциируется не с тем местом, которое может быть недалеко от дома,— на курорт непременно нужно ехать или лететь. Оказывается, это тоже художественное преувеличение. Концептуальные курорты с методиками, посвященными здоровью и долголетию, не обязательно расположены за тридевять земель. Да вот хоть взгляните на берег Финского залива! Есть на что обратить внимание. И не только во время курортного сезона.

Елена Федотова