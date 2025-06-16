Владимир Путин наградил госнаградами трех жителей Башкирии
Президент России Владимир Путин наградил госнаградами трех жителей Башкирии, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Литературному редактору ИА «Башинформ» Алику Шакирову присвоено звание заслуженного журналиста РФ. Заслуженным работником физической культуры РФ стал заместитель директора Центра спортивной подготовки Башкирии Александр Григорьев. Заведующей кафедрой Башкирского государственного медицинского университета Назире Шарафутдиновой присвоено звание заслуженного работника высшей школы РФ.