Попытка ответить за свои выбросы

Глобальные рынки добровольных сокращений выбросов в атмосферу парниковых газов (Voluntary carbon markets, VCM) стремительно падают третий год подряд. Это началось со скандалов и разоблачений, подорвавших доверие к качеству углеродных проектов и достигнутых в результате их реализации сокращений выбросов парниковых газов, а соответственно, и к качеству предлагаемых (торгуемых) на рынке углеродных единиц. Не будет, вероятно, большим преувеличением назвать наблюдаемый тренд бегством от углеродных единиц. Но есть нюанс. Чтобы его разглядеть, попробуем разобраться, бегство от чего и к чему мы на самом деле наблюдаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Romy Arroyo Fernandez / NurPhoto / Getty Images Фото: Romy Arroyo Fernandez / NurPhoto / Getty Images

Запущенный случай

Добровольный углеродный рынок формировался вне действующих систем регулирования выбросов парниковых газов по инициативе частных организаций на основе собственных стандартов валидации проектов сокращения выбросов в атмосферу и/или удаления из атмосферы парниковых газов (углеродные проекты), и возможности выпускать в обращение углеродные единицы от реализации проектов. Самые известные платформы для регистрации углеродных проектов и выпуска в обращение углеродных единиц — Verified Carbon Standard и The Gold Standard с долей около 85% рынка, а также Climate Action Reserve, Plan Vivo и American Carbon Registry.

Покупатели углеродных единиц — крупные компании—эмитенты выбросов парниковых газов, которые так компенсируют свой углеродный след вместо декарбонизации своего бизнеса и сокращения своих прямых и косвенных выбросов парниковых газов. Логика в этом есть: климату все равно, кто и где сократит выбросы, а компаниям дешевле купить углеродные единицы.

По сравнению с пиковым 2021 годом объем торговли на VCM упал в 2022 году более чем в два раза — с 516 млн тонн СО2-эквивалента до 254 млн тонн СО2-эквивалента — и в последующие два года продолжал стремительно падать (см. график): в 2023 году было продано всего 111 млн тонн СО2-эквивалента (падение год к году на 57%), в 2024 году — 84 млн тонн СО2-эквивалента (падение на 25%).

Гладко было на бумаге…

За каждой углеродной единицей должно стоять реальное, количественно точно измеренное и подтвержденное уменьшение антропогенной нагрузки на климатическую систему в виде сокращения (предотвращения) выбросов в атмосферу парниковых газов или изъятия их из атмосферы. И то и другое приводит к замедлению глобального потепления. На практике, однако, так происходит далеко не всегда.

Исследования показали: многие популярные у покупателей проекты, выпускавшие в обращение углеродные единицы, переоценивают климатический эффект и преуменьшают, а то и игнорируют причиняемый вред. Анализ 2346 таких проектов в Институте Макса Планка показал: более 80% углеродных единиц, выпущенных ими, не могут произвести реальные дополнительные сокращения выбросов парниковых газов по сравнению с аналогичными проектами без углеродной торговли.

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Согласно совместному исследованию The Guardian и некоммерческой организации Corporate Accountability, проведенному в 2023 году, из 50 наиболее популярных у покупателей углеродных проектов, на долю которых в тот момент приходилось до трети мировых продаж добровольных углеродных единиц (включая проекты сохранения лесов, строительства гидро-, солнечных и ветряных электростанций, утилизации отходов и замены кухонных плит, в основном в развивающихся странах), 39 проектов не соответствуют установленным базовым требованиям и критериям, в том числе критерию дополнительности, еще 8 проектов вызывают сомнения, а качество оставшихся 3 не может быть точно установлено из-за недостатка информации. При этом на момент проведения исследования продажи углеродных единиц по 39 заведомо «мусорным» проектам составили $1,2 млрд, по 8 потенциально «мусорным» — $400 млн.

По оценкам специалистов из Кембриджского университета и Федерального института технологий в Цюрихе, только 12% выпущенных в обращение углеродных единиц от проектов по развитию возобновляемых источников энергии, замене кухонных плит, сохранению лесов и снижению выбросов парниковых газов от химических процессов представляют реальные, дополнительные сокращения выбросов и поглощения парниковых газов, а 88% — это инфляционная накачка углеродного рынка на волне климатического хайпа и завышенных ожиданий.

Исследование, опубликованное в августе 2024 года в журнале Nature, также показывает, что более 85% углеродных единиц, приобретенных на рынке компаниями—эмитентами выбросов парниковых газов для компенсации своего углеродного следа, с высокой вероятностью не предоставляют реальных дополнительных сокращений выбросов, а значит, не могут идти в зачет сделанных выбросов.

При этом две трети крупнейших мировых компаний, заявляющих о стремлении к достижению нулевого воздействия на климат (net zero emissions), компенсируют часть своих выбросов за счет углеродных единиц для достижения поставленной климатической цели. В 2020–2022 годах эти компании использовали для компенсации своих выбросов 38 млн тонн СО2-эквивалента углеродных единиц. Больше других компаний в этом преуспели Shell (9,9 млн тонн СО2-эквивалента), Volkswagen (9,6 млн тонн СО2-эквивалента) и Chevron (6,0 млн тонн СО2-эквивалента).

Борьба за качество

В 2021 году основным документом, определяющим климатическую повестку в мире, стало Парижское соглашение, принятое в 2015 году и вступившее в силу в 2016 году. До конца 2020 года эту роль играл Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, принятый еще в прошлом веке и с тех пор сильно устаревший. Парижское соглашение построено на других принципах и содержит более жесткие требования к ограничению выбросов парниковых газов, включая выход в чистый ноль к середине века. Документ допускает углеродную торговлю как между странами (статья 6.2), так и между уполномоченными организациями (статья 6.4). Отсюда особое внимание к рынку, на котором обращаются углеродные единицы от проектов.

В Киотском протоколе первое время тоже функционировал схожий углеродный рынок (на основе статей 6 и 12), однако с 2015 года он был почти полностью заморожен. Собственно, взлет добровольного углеродного рынка был во многом вызван именно заморозкой регулируемого ООН киотского рынка. Но дело не только в этом. Компенсация выбросов углеродными единицами, тем более сомнительного качества, не отвечает духу и букве Парижского соглашения, которое требует надежного сокращения выбросов в глобальном масштабе и ускоренными темпами. Поэтому тщательному разбору и ревизии подверглись не только углеродные платформы, регистрирующие проекты и выпускающие углеродные единицы, но и практика зачета углеродных единиц компаниями—эмитентами выбросов парниковых газов.

Компания Shell попала под огонь критики за рекламу «CO2-нейтрального» бензина, а компаниям TotalEnergies и KLM были выставлены судебные иски за нарушение закона о защите прав потребителей из-за недобросовестного маркетинга с опорой на заявления о компенсации выбросов CO2. В США рынками углеродных единиц заинтересовались финансовые регуляторы. Во Франции принят закон, требующий от компаний раскрывать информацию о сокращении собственных выбросов, без чего компенсация выбросов за счет углеродных единиц будет считаться климатическим гринвошингом. В ЕС запретили вводящую в заблуждение рекламу, касающуюся в том числе углеродного следа продукции. Принятый документ расширил список запрещенных практик, добавив в него несколько маркетинговых приемов, связанных с гринвошингом.

На этом фоне бизнес начал проявлять недоверие к углеродным проектам. Согласно опросу, проведенному в конце 2022 года Массачусетским университетом технологий, 40% корпоративных респондентов выражали озабоченность репутационными рисками, связанными с использованием добровольных углеродных единиц. А их крупнейшие потребители, такие как Shell, Nestle, EasyJet и Fortescue Metals Group, стали снижать объемы закупок.

Для оздоровления и перезапуска на новых принципах добровольного углеродного рынка по инициативе спецпредставителя генерального секретаря ООН по зеленым финансам Марка Карни создана специальная рабочая группа Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets, которая переросла в глобальную инициативу Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative. Главным результатом ее работы стал единый углеродный стандарт Core Carbon Principles (CCP), содержащий требования и критерии качества проектов и выпускаемых на их основе углеродных единиц.

Другая инициатива — Carbon Credit Quality Initiative — Фонда защиты окружающей среды, Всемирного фонда дикой природы и Oeko предоставляет прозрачную информацию о качестве углеродных единиц, позволяющую покупателям ранжировать их с учетом того, в какой мере проекты обеспечивают дополнительное сокращение выбросов парниковых газов, социальные и экологические выгоды.

В связи с начавшейся ревизией многие углеродные платформы пересмотрели и уточнили свои стандарты. Во многих из них появились специальные разделы, содержащие перечни проектов, которые заведомо не являются углеродными. В 2023 году начался процесс сертификации этих платформ на соответствие требованиям CCP. На сегодняшний день такую сертификацию получили Gold Standard, Climate Action Reserve, American Carbon Registry и Verified Carbon Standard. В 2024 году соответствие проектов принципам CCP стало ключевым индикатором качества углеродных единиц. По итогам года объем сделок с углеродными единицами, которые отвечают критериям CCP, вырос в 1,5 раза, а премия к цене на такие углеродные единицы составила 35%.

Другим значимым трендом стало увеличение спроса на углеродные единицы, выпущенные в рамках проектов поглощения СО2 за счет более качественного лесоуправления. Спрос вырос в 2,4 раза, а премия к цене составила без малого 300%.

Несмотря на падение объемов торговли углеродными единицами, их использование для компенсации выбросов все эти годы остается устойчивым и составляет примерно 180 млн тонн СО2-эквивалента в год, что рассматривается большинством экспертов как благоприятный знак и залог роста рынка в будущем.

Обозримое будущее

По мнению многих экспертов, 2025 год станет поворотной вехой в развитии добровольного углеродного рынка. Ожидается, что в этом году будут заложены основы для его качественной трансформации, повышения зрелости и ориентации на достижение глобальных климатических целей в соответствии с Парижским соглашением. Прогнозы указывают на возможный рост продаж углеродных единиц на 31% к 2028 году по сравнению с 2023 годом в связи с наращиванием компаниями усилий по достижению установленных ими целей по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году. По мере того как все больше организаций включают в свои климатические стратегии нейтрализацию остаточных выбросов парниковых газов, акцент будет смещаться в сторону высококачественных кредитов по прямому удалению углерода из атмосферы (CDR). Такой растущий спрос, вероятно, подтолкнет вверх цены, особенно на углеродные единицы, которые соответствуют строгим стандартам целостности и дополнительности.

Новым источником спроса на углеродные единицы может стать авиационный сектор. В 2027 году в первую обязательную фазу вступит Схема компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации (CORSIA). При этом авиаперевозчики могут начать приобретать углеродные единицы для компенсации своих выбросов заранее.

По оценке MSCI, в перспективе объем сделок на добровольном углеродном рынке будет быстро расти и к 2030 году может составить от $7 млрд до $35 млрд, а к 2050 году — от $45 млрд до $250 млрд. При этом опережающими темпами будет расти спрос на углеродные единицы от проектов прямого удаления углерода из атмосферы, которые считаются более надежными и оцениваются дороже. По прогнозам, к 2050 году углеродные единицы от проектов по удалению углерода займут до двух третей от общего объема продаж на мировом рынке (в денежном выражении). В целом спросом на рынке будут пользоваться только такие углеродные единицы, которые отвечают жестким требованиям (стандартам) качества, а принцип «числом более, ценою подешевле», на котором углеродный рынок когда-то поднялся, уйдет в историю, уступив место другому принципу — «дешево хорошо не бывает».

Михаил Юлкин