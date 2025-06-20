Зеленый коридор АЦБК

Россия задекларировала курс на экологическое благополучие, реализация которого может потребовать быстрой перестройки целых отраслей промышленности — как технологической, так и организационной. Архангельский ЦБК — один из примеров предприятия, функционирующая модель системы экологического менеджмента которого базируется на принципах стратегического видения и учета прогнозов развития мировой и национальной экологической повестки, включая климатическую, высокопрофессионального комплексного подхода к решению экологических задач, учета мнения экспертов в области экологии и результатов госэкоконтроля, мониторинга судебной практики. Предприятие успешно адаптируется к постоянной изменчивости природоохранного законодательства, эффективно справляется с внутренними и внешними вызовами. Практические кейсы организации производства предприятия, включая обращение с крупнотоннажными отходами производства, могут служить примерами лучшей практики в российской лесопромышленной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат

Фото: АЦБК Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат

Фото: АЦБК

Чего требует государство от лесопромышленников

В указе президента России №309 от 7 мая 2024 года до 2030 года и на перспективу до 2036 года сформулированы пять показателей по национальной цели «Экологическое благополучие». Первый среди них касается улучшения сферы обращения с отходами и предусматривает вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья. Не менее важными показателями являются снижение в два раза выбросов опасных веществ в загрязненных городах, ликвидация объектов накопленного вреда и сохранение уникальных экосистем: от Байкала до арктической тундры.

Лесная промышленность находится в фокусе внимания руководства России. В мае 2025 года президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, прошедшего 14 апреля. Эти поручения ставят перед целлюлозно-бумажной отраслью задачи, направленные на расширение использования низкосортной древесины, отходов лесной промышленности, что встраивается в общий тренд достижения экологического благополучия.

Точка отсчета целевых показателей в промышленности — количество образуемых отходов производства. Ее корректное определение зависит от степени использования исходных сырья, материалов и наличия корпоративных мер предотвращения образования отходов. Усилия государства должны быть направлены на решение вопросов обращения с отходами, которые на настоящий момент не являются востребованными в любом материальном статусе.

Отраслевой пример неопределенности при идентификации отходов лесопромышленного комплекса — неоднозначный статус макулатуры в экономике замкнутого цикла (вторичное сырье, сырье, отход, технологический компонент, материал, вторичный ресурс и т. д.). Обращение с макулатурой будет определяться статусом, который будет определен официальными документами.

Предотвращение образования отходов достигается применением наилучших доступных технологий (НДТ), работой при наличии комплексного экологического разрешения (КЭР), эффективной системой экологического менеджмента и понятной позицией государства к идентификации процессов образования и классификации отходов, вторичных ресурсов, вторичного сырья. Предприятиям же необходимо доказывать снижение экологических рисков цифрами и практикой.

Модель управления ресурсами—потенциальными отходами

АО «Архангельский ЦБК» — интегрированное предприятие, которое следует установленной законодательством последовательности приоритетов госполитики в обращении с отходами, обеспечивая в первую очередь максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращая образование отходов. Приоритет этого направления в компании — эффективное, комплексное использование древесных ресурсов, поступающих на предприятие, и крупнотоннажных отходов от очистки сточных вод.

АО «Архангельский ЦБК» (АЦБК) с 2014 по 2024 год инвестировало в природоохранные проекты, НДТ 15,2 млрд руб., в том числе более 4,4 млрд руб. за последние пять лет. Захоронение отходов на объектах размещения отходов в 2024 году по отношению к 2014 году сократилось на 61% (или 179,7 тыс. тонн). Более пяти лет назад фракции (кородревесные, осадок сточных вод), составляющие топливную смесь для собственных эксплуатируемых многотопливных котлов с кипящим слоем, исключены из перечня образуемых отходов на предприятии. Организация управления ресурсами, материальными потоками коры, щепы, древесных остатков, непровара на АЦБК не предусматривает самостоятельных этапов образования отходов и видов деятельности по обращению с ними, которые были бы дополнительными (и/или избыточными) по отношению к основным производственных процессам.

Регламент ведения технологических процессов с учетом экологических требований при производстве бумаги и картона не предусматривает образования отходов макулатуры, так как соответствующие фракции, неизбежно появляющиеся в этом технологическом процессе,— ценный ресурс, учитываемый в балансе исходного сырья для производства готовой продукции. «В рамках перехода России на экономику замкнутого цикла в лесопромышленном комплексе необходимо дифференцировать подходы к использованию возобновляемых и невозобновляемых ресурсов. Сейчас не все этапы заготовки и переработки древесины сопровождаются образованием отходов, согласно профильному законодательству. Более того, значительное количество отходов противоречит концепции наилучших доступных технологий. Применяемые на Архангельском ЦБК технологии соответствуют мировым практикам и принципам биорефайнинга, что обеспечивает минимизацию образования отходов (коры, отщепов, картона и т. д.)»,— говорит профессор Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова, директор инновационно-технологического центра «Современные технологии переработки биоресурсов Севера» Юлия Севастьянова.

Комплексный экологический эффект

Комплексное экологическое разрешение (КЭР) — новый стандарт для объектов первой категории по негативному воздействию на окружающую среду. На май 2025 года в России выдано порядка 3,3 тыс. КЭР. При этом число программ повышения экологической эффективности (ППЭЭ) — менее 15% организаций, получивших КЭР. Соотношение числа ППЭЭ к числу КЭР может ставить вопрос объективности дискуссии о недостаточной экологичности промышленности, так как ППЭЭ требуются только в случае несоответствия нормативам.

По словам Ирины Деминой, генерального директора ENV, компании—разработчика материалов КЭР Архангельского ЦБК, АЦБК получил комплексное экологическое разрешение в 2021 году при наличии программы повышения экологической эффективности, включающей 22 мероприятия. «Реализация программы сопряжена с фактическими рисками, учет которых не предусматривается нормативными правовыми актами в соответствующей сфере. Вместе с тем в настоящий момент реализация мероприятий осуществляется в графике, из 22 мероприятий реализовано 13 по итогам 2024 года»,— отмечает госпожа Демина, ожидая, что программа снизит экологический след компании: выбросы, сбросы, образование и размещение отходов. Уже с 2014 по 2024 год забор свежей воды предприятием сократился на 22% (или 30,3 млн куб. м/год), сброс загрязнений в воду — на 30,4% (или 3,5 тыс. тонн/год), а выбросы в атмосферу — на 59,2% (или 22,4 тыс. тонн/год).

Решения по использованию биомассы из коры и осадка (ила) сточных вод еще в 2000 году легли в основу климатического проекта совместного осуществления «Утилизация отходов биомассы на АО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат"» в рамках статьи 6 Киотского протокола. «Сокращения выбросов парниковых газов, достигнутые в результате реализации проекта, были успешно валидированы, верифицированы и реализованы на международном углеродном рынке в виде соответствующих углеродных единиц»,— отмечает эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин.

Он подтверждает, что климатическая повестка — один из приоритетов предприятия при разработке «дорожных карт» развития: последовательно реализуя ряд климатических решений, АЦБК рассматривает вопрос обновления корпоративной климатической стратегии. Приоритетная цель — изменение топливного баланса станции с заменой использования каменного угля природным газом, а также повышение энергоэффективности предприятия в целом. К настоящему времени топливный баланс предприятия уже претерпел существенные изменения: доля использования возобновляемых источников энергии и щелоков в топливном балансе составила в 2023 году более 45%.

Кейс АЦБК, с одной стороны, показывает наличие внятной экологической «дорожной карты»: от получения КЭР до реальной модернизации. С другой — постоянное лавирование внутри не соответствующей новому времени, постоянно критикуемой нормативной правовой базы в области промышленной экологии и между экологическими целями и экономическими реалиями.

Пока госсистема в области экологии буксует, компании, ориентированные на долгую дистанцию, стараются идти вперед за счет внутренних ресурсов, научных партнерств и репутационных стимулов.

Елена Сладкова