Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зеленый коридор АЦБК

Как ответственный бизнес реализует экологические цели государства

Россия задекларировала курс на экологическое благополучие, реализация которого может потребовать быстрой перестройки целых отраслей промышленности — как технологической, так и организационной. Архангельский ЦБК — один из примеров предприятия, функционирующая модель системы экологического менеджмента которого базируется на принципах стратегического видения и учета прогнозов развития мировой и национальной экологической повестки, включая климатическую, высокопрофессионального комплексного подхода к решению экологических задач, учета мнения экспертов в области экологии и результатов госэкоконтроля, мониторинга судебной практики. Предприятие успешно адаптируется к постоянной изменчивости природоохранного законодательства, эффективно справляется с внутренними и внешними вызовами. Практические кейсы организации производства предприятия, включая обращение с крупнотоннажными отходами производства, могут служить примерами лучшей практики в российской лесопромышленной.

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат

Фото: АЦБК

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат

Фото: АЦБК

Чего требует государство от лесопромышленников

В указе президента России №309 от 7 мая 2024 года до 2030 года и на перспективу до 2036 года сформулированы пять показателей по национальной цели «Экологическое благополучие». Первый среди них касается улучшения сферы обращения с отходами и предусматривает вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья. Не менее важными показателями являются снижение в два раза выбросов опасных веществ в загрязненных городах, ликвидация объектов накопленного вреда и сохранение уникальных экосистем: от Байкала до арктической тундры.

Лесная промышленность находится в фокусе внимания руководства России. В мае 2025 года президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, прошедшего 14 апреля. Эти поручения ставят перед целлюлозно-бумажной отраслью задачи, направленные на расширение использования низкосортной древесины, отходов лесной промышленности, что встраивается в общий тренд достижения экологического благополучия.

Точка отсчета целевых показателей в промышленности — количество образуемых отходов производства. Ее корректное определение зависит от степени использования исходных сырья, материалов и наличия корпоративных мер предотвращения образования отходов. Усилия государства должны быть направлены на решение вопросов обращения с отходами, которые на настоящий момент не являются востребованными в любом материальном статусе.

Отраслевой пример неопределенности при идентификации отходов лесопромышленного комплекса — неоднозначный статус макулатуры в экономике замкнутого цикла (вторичное сырье, сырье, отход, технологический компонент, материал, вторичный ресурс и т. д.). Обращение с макулатурой будет определяться статусом, который будет определен официальными документами.

Предотвращение образования отходов достигается применением наилучших доступных технологий (НДТ), работой при наличии комплексного экологического разрешения (КЭР), эффективной системой экологического менеджмента и понятной позицией государства к идентификации процессов образования и классификации отходов, вторичных ресурсов, вторичного сырья. Предприятиям же необходимо доказывать снижение экологических рисков цифрами и практикой.

Модель управления ресурсами—потенциальными отходами

АО «Архангельский ЦБК» — интегрированное предприятие, которое следует установленной законодательством последовательности приоритетов госполитики в обращении с отходами, обеспечивая в первую очередь максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращая образование отходов. Приоритет этого направления в компании — эффективное, комплексное использование древесных ресурсов, поступающих на предприятие, и крупнотоннажных отходов от очистки сточных вод.

АО «Архангельский ЦБК» (АЦБК) с 2014 по 2024 год инвестировало в природоохранные проекты, НДТ 15,2 млрд руб., в том числе более 4,4 млрд руб. за последние пять лет. Захоронение отходов на объектах размещения отходов в 2024 году по отношению к 2014 году сократилось на 61% (или 179,7 тыс. тонн). Более пяти лет назад фракции (кородревесные, осадок сточных вод), составляющие топливную смесь для собственных эксплуатируемых многотопливных котлов с кипящим слоем, исключены из перечня образуемых отходов на предприятии. Организация управления ресурсами, материальными потоками коры, щепы, древесных остатков, непровара на АЦБК не предусматривает самостоятельных этапов образования отходов и видов деятельности по обращению с ними, которые были бы дополнительными (и/или избыточными) по отношению к основным производственных процессам.

Регламент ведения технологических процессов с учетом экологических требований при производстве бумаги и картона не предусматривает образования отходов макулатуры, так как соответствующие фракции, неизбежно появляющиеся в этом технологическом процессе,— ценный ресурс, учитываемый в балансе исходного сырья для производства готовой продукции. «В рамках перехода России на экономику замкнутого цикла в лесопромышленном комплексе необходимо дифференцировать подходы к использованию возобновляемых и невозобновляемых ресурсов. Сейчас не все этапы заготовки и переработки древесины сопровождаются образованием отходов, согласно профильному законодательству. Более того, значительное количество отходов противоречит концепции наилучших доступных технологий. Применяемые на Архангельском ЦБК технологии соответствуют мировым практикам и принципам биорефайнинга, что обеспечивает минимизацию образования отходов (коры, отщепов, картона и т. д.)»,— говорит профессор Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова, директор инновационно-технологического центра «Современные технологии переработки биоресурсов Севера» Юлия Севастьянова.

Комплексный экологический эффект

Комплексное экологическое разрешение (КЭР) — новый стандарт для объектов первой категории по негативному воздействию на окружающую среду. На май 2025 года в России выдано порядка 3,3 тыс. КЭР. При этом число программ повышения экологической эффективности (ППЭЭ) — менее 15% организаций, получивших КЭР. Соотношение числа ППЭЭ к числу КЭР может ставить вопрос объективности дискуссии о недостаточной экологичности промышленности, так как ППЭЭ требуются только в случае несоответствия нормативам.

По словам Ирины Деминой, генерального директора ENV, компании—разработчика материалов КЭР Архангельского ЦБК, АЦБК получил комплексное экологическое разрешение в 2021 году при наличии программы повышения экологической эффективности, включающей 22 мероприятия. «Реализация программы сопряжена с фактическими рисками, учет которых не предусматривается нормативными правовыми актами в соответствующей сфере. Вместе с тем в настоящий момент реализация мероприятий осуществляется в графике, из 22 мероприятий реализовано 13 по итогам 2024 года»,— отмечает госпожа Демина, ожидая, что программа снизит экологический след компании: выбросы, сбросы, образование и размещение отходов. Уже с 2014 по 2024 год забор свежей воды предприятием сократился на 22% (или 30,3 млн куб. м/год), сброс загрязнений в воду — на 30,4% (или 3,5 тыс. тонн/год), а выбросы в атмосферу — на 59,2% (или 22,4 тыс. тонн/год).

Решения по использованию биомассы из коры и осадка (ила) сточных вод еще в 2000 году легли в основу климатического проекта совместного осуществления «Утилизация отходов биомассы на АО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат"» в рамках статьи 6 Киотского протокола. «Сокращения выбросов парниковых газов, достигнутые в результате реализации проекта, были успешно валидированы, верифицированы и реализованы на международном углеродном рынке в виде соответствующих углеродных единиц»,— отмечает эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин.

Он подтверждает, что климатическая повестка — один из приоритетов предприятия при разработке «дорожных карт» развития: последовательно реализуя ряд климатических решений, АЦБК рассматривает вопрос обновления корпоративной климатической стратегии. Приоритетная цель — изменение топливного баланса станции с заменой использования каменного угля природным газом, а также повышение энергоэффективности предприятия в целом. К настоящему времени топливный баланс предприятия уже претерпел существенные изменения: доля использования возобновляемых источников энергии и щелоков в топливном балансе составила в 2023 году более 45%.

Кейс АЦБК, с одной стороны, показывает наличие внятной экологической «дорожной карты»: от получения КЭР до реальной модернизации. С другой — постоянное лавирование внутри не соответствующей новому времени, постоянно критикуемой нормативной правовой базы в области промышленной экологии и между экологическими целями и экономическими реалиями.

Пока госсистема в области экологии буксует, компании, ориентированные на долгую дистанцию, стараются идти вперед за счет внутренних ресурсов, научных партнерств и репутационных стимулов.

Елена Сладкова

Новости компаний Все