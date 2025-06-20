«Внедрить другой культурный код»

Дмитрий Левицкий — человек многих бизнес-талантов, ресторатор, организатор гастрономических событий, медиаперсона. С недавних пор Дмитрий также руководит созданием винного города «Белый мыс» в Геленджике — амбициозным проектом, обещающим изменить ландшафт отечественного винного туризма. «Ъ. Выбор сомелье» узнал у Дмитрия самые свежие новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторатор Дмитрий Левицкий

Фото: предоставлено пресс-службой винного города «Белый мыс» Ресторатор Дмитрий Левицкий

Фото: предоставлено пресс-службой винного города «Белый мыс»

— Вы успешный менеджер в ресторанном и событийном бизнесе. А в процессе строительства «Белого мыса» вам пришлось близко познакомиться с виноделием и винной культурой. Поделитесь ощущениями?

— Я не винный эксперт. Моя роль — визионер и бизнес-продюсер, человек, который придумывает, собирает и идейно объединяет проект винного города. Я вижу, что индустрия очень разобщена, в то же время — она очень живая. Есть малые виноделы, есть крупные заводы, снабжающие магазины по всей стране,— и это совершенно разные игроки. Есть виноторговые компании со своими интересами — которые иногда совпадают с интересами виноделов, а иногда нет. Есть и импортные вина, у которых своя судьба в России. Я не являюсь участником индустрии в полном смысле, но могу поделиться своими размышлениями… Виноделие — история сложная, чтобы делать вино, надо его любить, делать это от души. Найти здесь устойчивую бизнес-модель трудно: вложения большие, возврат денег долгий, а риск — высокий. Честь и хвала российским виноделам — и крупным, и малым. Им нужно и объемы обеспечивать, и качество сохранять, и цену удерживать.

— Винный город «Белый мыс» напрямую связан с активами банка «Россия». Как вы планируете работать с той обширной частью современного русского вина, которая остается вне поля зрения инвесторов?

— «Белый мыс» действительно строится группой компаний банка «Россия», и винодельни, входящие в эту группу — «Массандра», «Инкерман», «Новый Свет»,— для инвесторов в приоритете. Но в винном городе откроют рестораны и другие крупные винодельни, к нам заходят Alma Valley, «Фанагория», «Абрау-Дюрсо», «Криница» с «Дивноморским» и другие известные игроки. Строительство ресторана в этом случае — скорее имиджевая история, здесь нужно иметь финансовое плечо на сотни миллионов рублей, малые винодельни не могут себе этого позволить. В то же время мы хотим представить и малых виноделов, поэтому открываем энотеку, где уже собрано 1856 позиций от 146 виноделен (на момент интервью.— «Ъ. Сомелье»). Специально для малых виноделен мы строим pop-up-бар. Его сначала вообще не было в планах, но мы поняли, что должны дать возможность показать себя всем. Мы продумали его так, чтобы можно было легко и быстро заехать на площадку и провести презентацию. Кроме того, у нас будут дегустационные залы — большой, средний и малый. Мы будем предлагать их в аренду винодельням для дегустаций и мероприятий, также у нас будет профессиональная лаборатория для исследований и винная школа. Если брать шире, «Белый мыс» — универсальная площадка для винных профи. Моя задача как продюсера — сделать так, чтобы никто не чувствовал себя в стороне — ни большие заводы, ни маленькие винодельни. И может, даже хорошо, что сам я не из этой индустрии — у меня нет любимчиков, моя цель — всех объединить.

— «Массандра», «Новый Свет» и «Инкерман» — исторические предприятия, важные в том числе с культурной точки зрения: скажем, подвалы «Массандры» — это их знаменитая коллекция редких винтажей. Коллекционный сегмент будет как-то задействован?

— Скорее мы будем собирать свою коллекцию и делать акцент на ней. Будет возможность хранить и частные коллекции. Более того, если гость приобретает бутылку вина в нашей энотеке, он может оставить ее у нас в хранилище с нужным температурным режимом.

— Вы планируете открыть музей вина, чем будете удивлять посетителей?

— Музеем имени Льва Голицына занимается отдельная команда, это будет крутой интерактивный проект, можно будет вдыхать ароматы, заходить внутрь винной бочки и ощущать запах, температуру, атмосферу, можно посмотреть, как Голицын создавал игристое. Там экспозиция на 3 тыс. «квадратов» — нужно побывать и все увидеть своими глазами.

— Как вы видите адаптацию ресторанных проектов к формату «Белого мыса»?

— Для меня нет особой разницы между созданием винного ресторана и обычного, только в нашем случае это еще и туристический объект, который кто-то из гостей, возможно, посетит всего один раз, так что важно, чтобы эмоция от этого визита была максимально яркой. Рестораны, которые мы обычно проектируем с группой компаний Hurma, мы делаем интересными, вовлекающими, чтобы это был и ресторан, и развлечение. Вот и здесь у нас все будет работать на эмоцию — интерьер, подача, работа официантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Городская легенда. Полноценный запуск винного города «Белый мыс» в Геленджике анонсирован к началу следующего сезона. «Ъ. Выбор Сомелье» собрал все известные подробности проекта в одной схеме и постарался представить, как он будет выглядеть

Городская легенда. Полноценный запуск винного города «Белый мыс» в Геленджике анонсирован к началу следующего сезона. «Ъ. Выбор Сомелье» собрал все известные подробности проекта в одной схеме и постарался представить, как он будет выглядеть



— Если брать развлечения в общем контексте «Белого мыса», как это будет выглядеть?

— Специально для этого мы строим ивент-холл, Феликс Михайлов, главный режиссер «Ленинград Центра» в Петербурге, обещает, что у нас будут своя летняя труппа и собственные постановки. Геленджик — туристический город, здесь каждые две недели полностью меняется публика, что позволяет возвращаться к ключевым представлениям с новыми зрителями: у нас будет собственная театральная афиша, своя, как я уже сказал, труппа и узнаваемый авторский контент. В остальные дни ивент-холл будет открыт для гастролей — концертов, стендапов, творческих вечеров, небольших шоу и вечеринок. Кроме того, над тем самым баром, где будут представлены сторонние винодельни, появится сцена для музыкантов: хотим сделать вечернюю музыкальную программу — пока набережная Геленджика наполнена какофонией, мы же предложим альтернативу.

— Кажется, музыка на набережной — главная беда Геленджика…

— Вот именно. Мы хотим настроить другую волну, внедрить другой культурный код. Это может быть джаз, может быть просто красивая музыка, наш арт-директор будет заниматься этим на постоянной основе. В целом же винно-гастрономический энтертейнмент я вижу как непрерывную фестивальную историю. Для меня «Белый мыс» — это город постоянного праздника, место, где «бокал всегда наполовину полон», так мы сформулировали его суть с ребятами из студии Артемия Лебедева. Мы хотим работать как культурный центр без выходных. Здесь всегда что-то будет происходить: на сцене джаз, театральная постановка, pop-up-дегустация, в ресторанах — фестиваль местных сыров или молодого вина. У нас будет кинотеатр на пять залов. Берешь афишу на любой день с мая по сентябрь — и у тебя есть повод приехать.

— Как ваша активность скажется на туристическом трафике в Геленджике в целом?

— Я не думаю, что это сильно повлияет на количество туристов — Геленджик физически не может вместить больше, чем те несколько миллионов человек за сезон, что уже есть. Но аудитория точно начнет меняться. Винный город поднимет планку, его гости — уже не «замечательный мужик» Шнурова.

— И как же скоро Геленджик перестанет ассоциироваться с лирическим героем песни «Ленинграда»?

— Мы тут шутили, что предпринимателям города нужно скинуться и заказать новую песню. Геленджик меняется. Думаю, года за три мы сможем все изменить, сформировать новый образ города. «Белый мыс» уже неотделим от имиджа города — он тянет за собой и бренд Геленджика.

— Как вы видите миссию «Белого мыса» вне курортного сезона?

— В Геленджике на самом деле два сезона. Первый — очевидный, летний, с мая по сентябрь. Это классический туристический поток, пляжный отдых. А второй — с конца сентября до начала ноября и с апреля по май — это время категории туристов с другим паттерном. Здесь уже или еще тепло, тихо, культурно. Люди гуляют, дышат соснами. И кстати, многие, кто покупает здесь жилье, летом сюда не приезжают. Они как раз любят межсезонье. Да, таких туристов меньше, но нам и не нужны миллионы. В пиковые дни летом в Геленджике бывает до 100 тыс. человек, а «Белому мысу» нужно всего 4 тыс. из них.

Те, кто остается, когда основной сезон заканчивается,— наша целевая аудитория. Это те, кто ходит в рестораны, кто интересуется культурой, гастрономией, гольфом. Кстати, поле для гольфа здесь — одно из лучших в России, и климат позволяет играть почти круглый год. Суммарно в наших ресторанах около 1,5 тыс. посадочных мест, гольф-туристического потока для этого вполне достаточно. Мы также планируем в это время сделать упор на B2B: конференции, отраслевые форумы, небольшие симпозиумы на 300–400 человек. Планы у нас амбициозные.

— И как скоро можно ждать открытия?

— Планируем запуститься до конца года. Зимой протестируем все процессы и полностью расправим крылья к следующему сезону. Может, это даже лучше, чем запускать такой объект в сезон и сразу получить несколько тысяч гостей в первый день работы.

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Беседовал Антон Обрезчиков