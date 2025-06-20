По чужим правилам

Сложная природа вина распространяется и на сопряженные области, в том числе на винный туризм, где в каждой новой поездке так или иначе приходится придерживаться негласных правил. «Ъ. Выбор сомелье» попросил рассказать о винно-туристическом этикете Владу Лесниченко, амбассадора всего лучшего, что есть в мировой винной культуре.

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Хартия невольностей

Винный туризм — это то, что каждый считающий себя гедонистом должен попробовать хотя бы раз в жизни: качественные вина, местные продукты, страстные виноделы, живописные виноградники вам обеспечены, как и комфортные, интересные сопутешественники. Туристы, интересующиеся вином, как правило, многогранные, достойные люди. Но, как и в любом виде путешествий, сопряженных с рисками — что подъемы на Эверест, что спуски в винодельческие подвалы,— нас будет ждать пара подводных камней. Поэтому каждому гедонистически настроенному туристу стоит заранее ознакомиться с хартией, со сводом правил безопасного поведения «на вине», даже если вы уже глубоко погружены в винную тему.

Джентльменский набор — свой бокал, нарзанник, пакетики с нейтральными сухариками для перекуса-закуски и пара средств от головной боли и похмелья, которые точно помогут именно вам.

Отправляясь в путь, продумайте, как вы будете возвращаться, особенно если вы впечатлительный человек, который точно не устоит перед покупкой вина из рук винодела. Дополнительное место в багаже, пузырчатая пленка или... подгузники для взрослых помогут сохранить бутылку в целости.

По пути

Вы бесконечно будете куда-то переезжать: из гостиницы на винодельню, с винодельни на винодельню, потом в ресторан и обратно. Нужно подготовиться физически, если вас укачивает, и морально — в соответствии с вашим психотипом. Наушники с книгой или музыкой для интровертов, готовность поддержать беседу на любую тему, если вы, наоборот, экстра. Распевание песен с винными терминами — приветствуется. И кстати, в автобусе на длинном переезде вы вспомните меня добрым словом за совет про собственный бокал.

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В винном туре у вас практически не будет возможности побыть одному. Это надо принять. Поэтому ваши доброжелательность, открытость, готовность к взаимовыручке так же необходимы, как умеренное потребление. А способность шутить впопад сделает вас звездой тура. Если вдруг на третьей винодельне вы потеряли интерес к происходящему (те же ряды виноградников, те же стальные емкости и деревянные бочки, те же увлеченные только своим виноделы), постарайтесь не демонстрировать это слишком явно. Пройдет и это, а вам, может, еще и вернуться захочется.

Искусство сплевывать

Вы, наверное, посмеетесь, но я все же упомяну об этом. Проверьте себя — умеете ли вы сплевывать. Данное умение не всем дается сразу. Между тем сплевывать на винодельне вам придется: на пол в специальные водосборники, в ведра разных размеров, в стаканчик для кофе (тоже важный индивидуальный аксессуар для винного энтузиаста, если вы не хотите сплевывать в общую емкость), в сыру землю. В общем, потренироваться лучше заранее.

Вопрос: сплевывать или глотать — всегда очень интересует новичков. Ответ: новичкам лучше сплевывать, потому что они пока не чувствуют свои «габариты», а вот на ужине можно расслабиться — заслужили! Если вы этакий убежденный покемон-антиспитер, тогда, будьте добры, сопровождайте каждый глоток вина глотком воды. Бутылка воды должна сопровождать вас с утра до вечера: в кармане, в сумке, под мышкой. Пейте не много, а очень много. Тогда аптечка ни до, ни после может вовсе не понадобиться.

Парфюм-детокс в винном туре не то чтобы необходим, но тоже будет считаться хорошим тоном. На юге обычно все цветет, зреет и благоухает. Как настоящий винный дегустатор, навострите ваши рецепторы на натуральное. Это поможет вам и в распознавании вин по ароматам, и в том, чтобы лучше воспринимать и понимать их. К тому же ваш яркий парфюм будет докучать содегустаторам.

Читать со словарем

Здорово, если вы уже посещали дегустации и бывали в винных турах, а значит, знакомы с винным словарем и умеете вовремя вставлять подходящие винные словечки. Если же нет, это совершенно нестрашно: в энотуре не только объяснят, но еще и покажут значение основных винных терминов.

Коль скоро искусство беседы на профессиональные темы вас влечет в формате глубокого погружения, подготовьтесь — почитайте базовые факты о вине и виноделии накануне. Кстати, так вы сможете освежить свои познания в географии, геологии, ботанике, гастрономии и даже истории. Обратите внимание на описания ароматических профилей разных сортов винограда: вам будет легче обсуждать вина.

Единственная просьба: если какое-то вино вам не понравилось, не стоит высказываться категорично и громогласно. Может быть, это просто пока/уже не ваш стиль. Прислушайтесь, как вино оценивают бывалые дегустаторы. Если образец не вызывает у них отторжения, перепробуйте, разберитесь, что вас смущает, и, может быть, именно это вино станет вашим любимчиком. У меня так случилось с сирой. От ненависти до любви тоже один шаг. Важно его сделать!

По минутам

Бывает, в винном туре группа прямо с завтрака начинает расходиться с запланированным хронометражем: пробки, задержки, накладки. Но чаще всего проблема в нас самих. Два будильника утром, собранность — уважение к группе.

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