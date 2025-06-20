Тостовый режим

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Железнодорожные туры с винными дегустациями
В России набирает популярность новый формат железнодорожных круизов — туристские поезда. Обычно такое путешествие занимает несколько суток: днем участники тура, как правило, посещают достопримечательности и ходят на экскурсии, а ночь проводят в поезде. В дороге предусмотрена программа развлечений, а курсирующие по маршруту поезда оборудованы не только рестораном и баром, но иногда и вагоном-спа. Программу можно адаптировать под свои интересы, оставив время для самостоятельных прогулок.
Некоторые круизы предлагают и обзорные экскурсии по городам, и знакомство с винодельческими традициями регионов: посещение маленьких хозяйств и крупных заводов, а также дегустации в сопровождении блюд местной кухни.
На поезде из Москвы можно отправиться к виноградникам Краснодарского края, также винные дегустации включены в программу путешествия по Самарской области и гастротура из столицы в Краснодарский край и Таганрог.
«К виноградникам у моря»
Москва—Тамань—Новороссийск—Москва
Первый рейс туристский поезд «К виноградникам у моря» совершил в 2023 году. Программа недлинная, однако довольно насыщенная: предлагается не только погулять по живописным местам, но и попробовать блюда местной кухни, познакомиться с производством специалитетов.
В первый день путешественники садятся в поезд, а на второй прибывают в первую точку маршрута — Тамань, где вместе с гидом отправляются в археологический музей-заповедник, а также на одну из крупнейших российских виноделен — «Фанагория». Там проходит экскурсия с дегустацией: участникам тура предлагают семь вин класса премиум, коньяк, чачу и фермерские сыры.
Фото: предоставлено пресс-службой РЖД
Дальше — снова на виноградники, теперь на винодельню «Шато Тамань», где обещают рассказать, какой путь проходит вино от саженцев до бутылки. Без дегустации — и тихих, и игристых — тоже не оставят.
Вечером поезд отправляется в Новороссийск, и на следующий день путешественников ждет винодельня «Шато де Талю» в Геленджике. Ее главный энолог — француз Франк Дюсенер, потомственный винодел, который почти 20 лет живет в России. Сначала участникам тура предлагают пойти на экскурсию по винодельне, затем — попробовать шесть образцов из коллекции премиум «Шато де Талю» в сопровождении легких закусок.
Следующий пункт маршрута — агрокомплекс «Шато Пино» в селе Федотовка, на южной окраине Новороссийска, знаменитый своей улиточной фермой, так что на дегустации будут не только вина, но и эскарго.
Затем путешественников ждет еще одна знаковая для российской винной отрасли локация — знаменитая винодельня «Абрау-Дюрсо» с тоннелями, построенными в позапрошлом веке, при Александре II. Сегодня село Абрау-Дюрсо превратилось в настоящий центр туризма с ресторанами, отелями и развлечениями — причем не только гастрономическими, но и спортивными: йогой, трекингом и катанием по озеру на сапбордах.
Дегустация, разумеется, включена в программу — вместе с обедом и вечерним шоу поющих фонтанов.
Весь четвертый день путешественники отдыхают в поезде, на пятый утром прибывают в Москву.
5 дней / 4 ночи
Рейсы: 4 и 18 сентября, 10 и 18 октября
«Жигулевские выходные»
Москва—Сызрань—Тольятти—Самара—Москва
Фото: предоставлено пресс-службой РЖД
Самарская область — самый молодой винодельческий регион России. И самый северный. Пионером производства вина в таком, казалось бы, неподходящем климате стало молодое хозяйство Denisov Winery. Сейчас поволжские вина в тренде, так что самое время попробовать их у них на родине. На само производство участники железнодорожного круиза не едут, но, если выбрать гастрономическую программу, можно попасть в фермерское хозяйство Viva Speranza, где кроме вина гостей ждет дегустация местных сыров. Узнать, что пьют сами самарцы, во время поездки тоже можно — в центре города, в здании бывшего посольства Чехословакии, теперь открыт барный особняк, который так и назвали — «Посольство». Заказав бокал самарского совиньон блан, не забудьте поинтересоваться, откуда в Самаре столько посольств и как этот город, тогда еще Куйбышев, готовился стать на некоторое время столицей страны.
3 дня / 2 ночи
Рейсы: 4 июля, 29 августа, 12 и 26 сентября
«Рица»
Москва/Воронеж—Новороссийск—Гагра—Сухум—Сочи (Имеретинский курорт)— Ростов-на-Дону— Воронеж/Москва
Фото: предоставлено пресс-службой РЖД
Знакомство с винной культурой — важная часть тура. В Краснодарском крае путешественников ждут в агротуристическом комплексе «Шато Пино» и в центре винного туризма «Абрау-Дюрсо». В Абхазии предлагают посетить природные достопримечательности: озеро Рица, Молочный водопад, а также заглянуть в Новый Афон и прогуляться по вечернему Сухуму. Кроме того, в программу включено посещение рынков в Сухуме и Ростове-на-Дону. В Абхазии, Сочи и Ростове-на-Дону дегустаций нет, но можно вместо одной из обзорных групповых экскурсий отправиться изучать винные локации самостоятельно.
7 дней / 7 ночей
Рейс: 11 октября
«Жемчужина Кавказа»
Москва/Воронеж/Ростов-на-Дону—Майкоп—Владикавказ—Грозный—Дербент/ Махачкала—Нальчик—Ростов-на-Дону/Воронеж/Москва
«Жемчужина Кавказа» — один из самых популярных железнодорожных туристских маршрутов. Место старта — один из трех городов: Москва, Воронеж или Ростов-на-Дону, а в экскурсионной программе — посещение сразу нескольких регионов: Адыгеи, Чеченской Республики, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии.
В Дагестане путешественников приглашают на экскурсию на винодельню «Дербент Вино»: зависит от дня тура. «Дербент Вино» выпускает продукцию под статусом защищенного географического наименования — это значит, что виноград выращен исключительно в Дагестане. Помимо вина участникам тура обещают национальные танцы, знакомство с местными традициями, поездку к известным достопримечательностям и, конечно, кавказскую кухню — в том числе и в вагоне-ресторане.
7 дней / 6 ночей
Рейсы: до сентября в разные дни недели
Фото: предоставлено пресс-службой РЖД
«Гастротур»
Москва—Майкоп—Краснодар/Крымская/Новороссийск—Таганрог—Москва
К туру также смогут присоединиться пассажиры из Воронежа, где поезд делает короткую остановку.
Путешественники знакомятся и с гастрономическими, и с винодельческими традициями и посещают винный клуб «Шато Тамань» в центре Краснодара. Там несколько залов, где размещено две сотни бутылок тихих и игристых вин. Участников тура ждет большая программа с дегустацией и игрой «Винное казино», где нужно дегустировать вина вслепую и угадывать сорт винограда, страну или регион происхождения. Выиграть не так-то просто: никаких подсказок игрокам не дают.
Кроме того, во время тура можно будет научиться делать адыгейский сыр в Майкопе, попробовать блюда кубанской кухни и побывать в знаменитом Парке Галицкого в Краснодарском крае, а в Таганроге — покататься на гастрономическом трамвае.
5 дней / 4 ночи
Рейсы: 24 августа, 3 октября
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