Отделение посольства США в Тель-Авиве повреждено при ударе Ирана

Посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил, что во время иранского удара по Тель-Авиву было повреждено отделение американского посольства. По словам дипломата, в дипмиссии зафиксированы «незначительные повреждения».

«Никто из персонала США не пострадал»,— сообщил посол в соцсети X.

В израильской медслужбе «Маген Давид Адом» сообщили, что в результате атаки Ирана в ночь на 16 июня в Израиле погибли четыре человека, пострадало более 80. Иранские СМИ утверждают, что при ударах по Тель-Авиву и Хайфе применялись в том числе гиперзвуковые ракеты.

«Конфликт между Израилем и Ираном. День четвертый» — онлайн-трансляция «Ъ».