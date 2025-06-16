Банки пустят на низкий порог

Минфин предложил расширить возможности филиалов иностранных банков в РФ и радикально снизить входной порог. Открывать их законодательная возможность появилась осенью прошлого года, но никто ей так и не воспользовался. Идея министерства — позволить таким филиалам работать с физлицами и расширить перечень доступных операций на рынке ценных бумаг. По мнению экспертов, это значимые послабления, но пока Россия находится под жесткими санкциями, ждать массового прихода иностранцев не стоит.

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О том, что Минфин подготовил законопроект, изменяющий порядок и возможности деятельности филиалов иностранных банков в РФ, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Министерство предлагает радикально снизить денежный порог для открытия филиала иностранного банка. Согласно принятому в прошлом году закону (вступил в силу с 1 сентября 2024 года), для открытия филиала в РФ необходимо открыть минимальный гарантийный депозит в Банке России на сумму не менее 1 млрд руб. Законопроектом предлагается сократить сумму минимального гарантийного депозита до 90 млн руб.

Банк России поддерживает предложение об установлении размера гарантийного депозита на уровне 90 млн руб. Это минимальный размер гарантийного депозита. При этом закон устанавливает требование к общему размеру гарантийного депозита, который включает минимальный гарантийный депозит и расчетный гарантийный депозит. Общий размер гарантийного депозита должен обеспечивать соблюдение филиалом обязательных нормативов, установленных ЦБ, подчеркнули там.

Пока прецедентов открытия филиалов иностранных банков в России не было. «Подтвердилось несоответствие указанных требований ожиданиям иностранных банков, готовых осуществлять операции на территории РФ через свои филиалы»,— констатировал зампред совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров.

Минфин предлагает также снять для филиалов иностранных банков запрет на открытие и ведение счетов физлиц, дать право на работу с драгметаллами. При наличии ходатайства филиал сможет открывать и вести счета юрлиц и физлиц в драгоценных металлах, заниматься переводами по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах. Проект также вносит изменения в закон «О рынке ценных бумаг», которые дают возможность иностранным банкам, работающим в РФ через свои филиалы, осуществлять через них дилерскую деятельность.

В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

Эксперты полагают, что инициатива Минфина позволит привлечь дополнительный капитал из дружественных стран и создать альтернативные расчетные каналы. По словам гендиректора аналитического агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, «акцент на возможных работах по партнерскому финансированию означает, что прежде всего расчет на банки дружественных стран Азии и Ближнего Востока и после расширения перечня возможных операций они могут заинтересоваться и для них будет более экономически целесообразно работать в России».

Однако собеседник “Ъ” на финансовом рынке не скрывает, что «реалии таковы, что, пока санкции на месте, очереди на вход не будет». «Нужно понимать, что в текущих условиях вряд ли стоит ожидать очереди из таких банков, а также предполагать, что это будут крупные и известные банки. Риски попадания под вторичные санкции по основанию содействия РФ в обходе санкций несопоставимы для таких банков с возможными бенефитами от совершения операций в РФ,— согласен господин Прохоров.— Поэтому задачей является создание максимально льготных условий для таких банков, которые готовы открывать филиалы в РФ». На решение этой задачи и направлен законопроект Минфина. Вместе с тем при всей либерализующей роли данного законопроекта потенциальные интересанты—иностранные кредитные организации, скорее всего, будут ожидать подвижек ситуации с мирными переговорами, поскольку анонсируемое ужесточение санкционного режима при срыве переговоров явно не способствует принятию решения об открытии филиала в РФ, заключает господин Прохоров.

Ольга Базутова