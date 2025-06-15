Как шли переговоры по иранской ядерной программе

В августе 2003 года инспекторы МАГАТЭ обнаружили в Иране следы обогащенного урана и заявили, что мощности заводов превышают необходимые для мирных целей. В том же году тройка государств — Франция, Германия и Великобритания — начала переговоры с Ираном по ядерной программе. Их результатом стало подписание 18 декабря 2003 года Ираном дополнительного протокола к Договору о нераспространении ядерного оружия, расширяющего возможности для проверок МАГАТЭ.

В июне 2005 года в ответ на продолжение ядерной программы США ввели первые санкции против иранских банков, компаний и физлиц, связанных с атомной промышленностью. В декабре 2006 года за отказ Ирана прекратить обогащение урана санкции ввел Совбез ООН. В том же году к тройке государств-переговорщиков присоединились США, Россия и Китай. В июле 2010 года из-за ядерной программы и нарушений прав человека санкции против Ирана ввел ЕС.

С 2010 года прошло несколько раундов переговоров шестерки государств с Ираном. Самым значительным их итогом стало подписание 24 ноября 2013 года в Женеве совместного плана сроком на полгода, по которому Иран обязался прекратить обогащение урана выше 5% и остановить строительство новых центров.

14 июля 2015 года переговоры завершились подписанием соглашения — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В обмен на отмену санкций Иран, в частности, согласился сократить количество центрифуг с 19 тыс. до 6104. В целом Тегеран согласился не обогащать уран свыше уровня 3,67% в течение не менее 15 лет. 18 октября 2015 года СВПД вступил в силу, 16 января 2016 года началась его практическая реализация.

8 мая 2018 года США объявили об одностороннем выходе из ядерной сделки и восстановлении санкций. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран продолжает обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие, несмотря на соглашение. Вслед за этим Иран нарастил запасы высокообогащенного урана и, по данным МАГАТЭ, примерно в 40 раз превысил лимит, установленный СВПД.

23 мая 2025 года состоялся очередной раунд американо-иранских переговоров, на котором обсуждалась новая сделка Ирана и США. Как заявил Дональд Трамп, предложения властей Ирана по поводу сделки неприемлемы. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявлял, что условия, которые выдвигают США, противоречат интересам страны.