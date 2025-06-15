Арагчи: Иран готов подписать соглашение, гарантирующее отказ от ядерного оружия

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Арагчи

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters Аббас Арагчи

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

«Мы готовы к любому соглашению, направленному на предотвращение появления у Ирана ядерного оружия. Но если цель соглашения — лишить Иран его ядерных прав, то мы к такому соглашению не готовы»,— сказал господин Арагчи (видео выложено в Telegram-канале информационного агентства Mehr).

Министр рассказал, что свой план возможного соглашения по ядерной сделке Иран планировал представить американской стороне на шестом раунде переговоров. Однако атаки Израиля в период переговоров говорят о противодействии любым дипломатическим действиям, считает Аббас Арагчи.

Он также сказал, что Иран прекратит удары по Израилю, если тот остановит агрессию в отношении Исламской Республики. По мнению главы МИДа страны, для этого необходимо осуждение действий Израиля со стороны США.

Шестой раунд переговоров Ирана и США по ядерной сделке должен был состояться сегодня. Однако встреча была отменена из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном. В ночь на 13 июня Израиль начал воздушную операцию «Восходящий лев», в ходе которой ВВС сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. Погибли командующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики, а также пострадали 95 человек. После чего начались взаимные удары Ирана и Израиля по территориям друг друга.

Президент США Дональд Трамп говорил, что не будет препятствовать ударам по Ирану. Он сказал, что Штаты готовы атаковать Иран в случае угрозы, однако не будут поддерживать Израиль в наступательных операциях.

Екатерина Отрашкевич