Путин рассказал о ежегодном двухдневном медобследовании

Президент России Владимир Путин на встрече с Героями Труда и лауреатами Государственной премии поделился деталями своего подхода к здоровью. Как следует из опубликованных кадров неформальной беседы, глава государства ежегодно проходит комплексное обследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Один из участников встречи сравнил здоровье с техосмотром автомобиля, подчеркнув, что даже лучшему автомобилю нужен регулярный осмотр. На это Путин ответил: «Техосмотр проходим регулярно! Каждый год чекап. Целые двое суток этому посвящаю».

Президент также рассказал, что несколько лет назад столкнулся с ухудшением зрения, но сознательно отказался от очков. «Я их одел, у меня голова закружилась, и я понял, что, если я их сейчас не сниму, то буду носить всю оставшуюся жизнь… Это действует. Свободно читаю без всяких проблем»,— сказал президент.

Церемония награждения состоялась 12 июня в День России. Неофициальные моменты общения были зафиксированы съемочной группой ВГТРК и опубликованы журналистом Павлом Зарубиным.