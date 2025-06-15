Глава СКР поручил возбудить дело об осквернении Вечного огня в Семибратово

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после осквернения ребенком Вечного огня в поселке Семибратово Ярославской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

14 июня в соцсетях появилась запись с камер видеонаблюдения. На ней запечатлено, как ребенок залил водой Вечный огонь. В УМВД по Ярославской области сообщили, что с мальчиком 2017 года рождения и его законными представителями провели профилактическую беседу, в ходе которой был выявлен мотив совершения поступка. По факту произошедшего ярославский СК организовал проверку.

Глава СКР поручил руководителю ярославского СУ СК Александру Бессмельцеву возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.

Алла Чижова