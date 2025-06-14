Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с 79-летием. Главы государств созвонились для обсуждения актуальной повестки, их разговор продлился 50 минут. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

«Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями», — сказал господин Ушаков. По его словам, установленный между главами государств контакт «позволяет им искать решения актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня». В не зависимости от сложности затрагиваемых тем.

Помощник президента России отметил, что главы стран, как и в предыдущей беседе, отметили братство по оружию в годы Второй мировой войны.

Главной темой разговора двух президентов стало обострение обстановки на Ближнем Востоке. Владимир Путин заявил о готовности сыграть роль посредника между Израилем и Ираном на возможных переговорах, а Дональд Трамп заявил, что американские переговорщики могут вернуться к обсуждению ядерной сделки с Исламской Республикой.

Степан Мельчаков