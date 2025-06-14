В парламенте Ирана допустили закрытие Ормузского пролива после атак Израиля

Иран рассматривает возможность блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута для мировых поставок нефти — в ответ на удары Израиля. Об этом заявил член парламентского комитета по безопасности Исмаил Коусари.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Masoud Shahrestani Фото: Masoud Shahrestani

«Вопрос закрытия пролива изучается, и Иран без колебаний примет решение»,— приводит его слова агентство Rokna (цитата по «РИА Новости»).

13 июня авиация Израиля нанесла удары по ядерным объектам Ирана. По данным израильской армии, погибли высокопоставленные военные и девять ключевых ученых для иранской ядерной программы. Иран ответил массовыми запусками ракет со своей территории.

Подробнее о ситуации — в подборке «Ъ».