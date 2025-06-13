ЦАХАЛ сообщил об уничтожении иранской военной базы «Тебриз»

Армия обороны Израиля нанесла удары по военным базам, принадлежащим военно-воздушным силам Ирана. Речь идет про базы «Хамадан» и «Тебриз». При этом последняя, как в ЦАХАЛ, была уничтожена полностью.

«Кроме того, армия обороны Израиля нанесла удары и уничтожила десятки целей, принадлежащих системе ПВО иранского режима, БПЛА и пусковые установки ракет класса "земля-земля"»,— говорится в сообщении ЦАХАЛа, опубликованном поздно вечером 13 июня.

На момент публикации материала СМИ сообщали о звуках взрывов в иранской столице Тегеране. Работают системы ПВО. В основном, как пишут местные издания, звуки слышны в юго-восточной части города.