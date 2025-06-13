Tasnim: Иран захватил в плен женщину-пилота сбитого самолета Израиля

Иранское информагентство Tasnim, что силы ПВО сбили два израильских самолета. Женищну-пилота одного из них иранская аомия взяла в плен, утверждает агентство.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала фейком сообщения информацию о сбитом истребителе, а также информацию о том, что пилот был взят в плен. Об этом представитель пресс-служба израильской армии заявил ТАСС.

Сегодня вечером Иран ответил на израильские атаки операцией «Правдивое обещание 3». Израильская армия зафиксировала запуски ракет со стороны Ирана. По данным израильского телеканала N12, было выпущено 150-200 ракет. Зафиксировано, как сообщает телеканал, девять попаданий. Иранские СМИ утверждают, что дважды ракеты попадали по зданию Минобороны Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к иранскому народу и призвал его восстать против своего правительства.