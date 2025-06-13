Вооруженные силы США в Израиле подключились к перехвату иранских ракет

Вооруженные силы США в Израиле участвуют в перехвате иранских ракет, сообщает журналист Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным израильского телеканала N12, с территории Ирана по Израилю было выпущено 150–200 ракет. Зафиксировано, по данным канала, девять попаданий. Однако о последствиях этих попаданий информации пока нет.

С вечера 13 июня вооруженные силы Ирана атакуют объекты на территории Израиля — это ответ на атаку израильских сил, которая была проведена ночью этого же дня. По последним данным, Иран осуществил три этапа ракетных атак.