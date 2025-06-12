Глава Пентагона не отдавал приказ о приостановке киберопераций против России

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что не приказывал приостанавливать наступательные операции против России в киберпространстве. Ранее в СМИ сообщали об отказе от подобных операций весной этого года.

«Я знаю, о какой статье вы говорите, и она ложная. Я это говорил тогда, и я скажу это сейчас»,— сказал господин Хегсет на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

У главы Пентагона поинтересовались, следует ли его высказывания понимать так, что он не отдавал приказ поставить на паузу кибероперации против России, на что он ответил: «Мы этого не делали».

В марте The Record со ссылкой на источники сообщил, что Пит Хегсет приказал Киберкомандованию ВС США отказаться от любого планирования операций против России, включая операции в киберпространстве.