«Уралкалий» заключил контракт на поставку хлористого калия в Китай

«Уралкалий» сообщил о подписании контракта на поставку хлористого калия в Китай. В компании отметили, что первыми среди производителей подписали соглашение с переговорным консорциумом китайских импортеров на поставки этого вида продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Калийные удобрения будут продавать Китаю по цене $346 за тонну. Объемы планируемых поставок не раскрываются. В 2024 году цена составляла $273 за тонну.

Ранее компания сообщала, что в 2024 году нарастила экспортные поставки почти на треть, до 10 млн т. Доля экспортных продаж в общем объеме продаж «Уралкалия» составила 78%.

Как писал «Ъ», за первые девять месяцев 2024 года поставки из России хлористого калия выросли на 40% год к году. Этому способствовали высокий спрос ключевых импортеров и привлекательная стоимость российских удобрений.

Екатерина Отрашкевич