Панамский канал в цифрах

Длина канала составляет 81,6 км. Из них 65,2 км пересекают сушу, еще 16,4 км проходят через Панамскую и Лимонскую бухты. Общая ширина — 150 м, глубина — 12 м. Перепад уровня воды составляет 25,9 м. Канал экономит до 26 тыс. км пути вокруг Южной Америки.

В среднем пропускает 36 судов в сутки (до 14 тыс. судов в год) при максимально возможной загрузке в 48 судов. Среднее время прохода по каналу — 9 ч., минимальное — 4 ч. 10 мин. В 2010 году через канал прошло юбилейное — миллионное — судно.

Строительство канала началось в 1904 году и заняло десять лет, проходило под управлением правительства США. Участвовали 70 тыс. рабочих, 5,6 тыс. из них погибли (в основном — от малярии). Строительство стоило американской казне $400 млн (более $13 млрд в современных ценах). 15 августа 1914 года прошло первое судно; официальное открытие Панамского канала состоялось 12 июня 1920 года. В 2000 году он перешел под юрисдикцию государства Панама.

С 2006 по 2016 год реализовывался проект по расширению Панамского канала, проходимость которого в итоге выросла вдвое. Стоимость проекта оценивается в $5,4 млрд. Он позволил на 25% увеличить длину проходящих по каналу судов, на 51% — ширину и на 26% — их осадку. На сегодняшний день не менее 27% проходящих через канал судов относятся к классу Neopanamax и могут продвигаться только через новые шлюзы.

Прибыль от работы Панамского канала за финансовый год в сентябре 2024-го составила $3,45 млрд. В указанный период через канал прошло 11,2 тыс. судов, или 30 судов в сутки. В совокупности они транспортировали 423 млн т грузов.