ЦБ сохранил прогноз по прибыли банков в диапазоне 3–3,5 трлн рублей

Банк России оставил без изменений прогноз по прибыли банковского сектора на 2025 год в диапазоне 3–3,5 трлн руб. Как отмечается в ежеквартальном обзоре регулятора, текущие показатели соответствуют ожиданиям.

По данным ЦБ, чистая прибыль банков в первом квартале 2025 года составила 744 млрд руб. Это на 17% меньше, чем в четвертом квартале 2024-го. Снижение связано с ростом операционных расходов, включая увеличение отчислений в Фонд обязательного страхования вкладов.

Объем корпоративных средств за первый квартал сократился на 2,2% (1,3 трлн руб.), составив 58 трлн руб. В ЦБ объяснили это сезонным фактором — выплатой годовых налогов в марте, что традиционно влияет на ликвидность компаний.