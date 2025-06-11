Житель США выдавал себя за бортпроводника и совершил более ста бесплатных полетов

Житель Южной Флориды Тирон Александр признан виновным в мошенничестве и незаконном проникновении в охраняемые зоны аэропортов. С 2018 по 2024 год мужчина выдавал себя за бортпроводника семи различных авиакомпаний и летал бесплатно более 120 раз. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным следствия, Тирон Александр использовал специализированное программное обеспечение, предназначенное исключительно для авиационного персонала. Для доступа к системе он подделал около 30 служебных удостоверений сотрудников и вводил ложные даты трудоустройства. Это позволило мошеннику обходить оплату и попадать в служебные зоны аэропортов.

Приговор Тирону Александру вынесут 25 августа. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.