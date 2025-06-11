В Ростовской области переоценят землю под рыбоводство

Ростовская область пересмотрит подходы к оценке земель под прудовыми хозяйствами перед государственной кадастровой оценкой 2026 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на зампредседателя регионального заксобрания Вячеслава Василенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам господина Василенко, тщательная подготовка к процедуре необходима, чтобы избежать прежних ошибок. Несколько лет назад стоимость участков под водными объектами для рыбоводства была рассчитана некорректно из-за чрезмерно завышенных показателей вылова рыбы с одного гектара.

«Предприятие, которое делало переоценку, допустило неправильную ошибку для рыбохозяйственного комплекса. С одного гектара должно было вылавливаться 20 т рыбы, тогда как в реальности максимум — это 2 т с гектара», — пояснил Вячеслав Василенко. Он добавил, что вопрос с переоценкой не был доведен до конца.

По словам спикера, сегодня стоимость участков под прудовыми хозяйствами в регионе значительно превышает аналогичные показатели в Волгограде, Краснодаре и Ставрополе.

«Это абсолютно неправильно, потому что тем самым мы создаем удорожание рыбной продукции, которая производится нашими рыбоводными хозяйствами», — отметил зампредседателя регионального заксобрания.

Он подчеркнул, что завышение кадастровой стоимости должно быть откорректировано с учетом допущенных ошибок прошлых лет, чтобы избежать финансовых нагрузок на рыбохозяйственные предприятия и обеспечить устойчивое развитие аквакультуры в области. Донской парламент готов поддержать конструктивные инициативы, направленные на развитие рыбохозяйственного комплекса Ростовской области.

Валентина Любашенко