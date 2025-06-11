В Ростовской области переоценят землю под рыбоводство
Ростовская область пересмотрит подходы к оценке земель под прудовыми хозяйствами перед государственной кадастровой оценкой 2026 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на зампредседателя регионального заксобрания Вячеслава Василенко.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
По словам господина Василенко, тщательная подготовка к процедуре необходима, чтобы избежать прежних ошибок. Несколько лет назад стоимость участков под водными объектами для рыбоводства была рассчитана некорректно из-за чрезмерно завышенных показателей вылова рыбы с одного гектара.
«Предприятие, которое делало переоценку, допустило неправильную ошибку для рыбохозяйственного комплекса. С одного гектара должно было вылавливаться 20 т рыбы, тогда как в реальности максимум — это 2 т с гектара», — пояснил Вячеслав Василенко. Он добавил, что вопрос с переоценкой не был доведен до конца.
По словам спикера, сегодня стоимость участков под прудовыми хозяйствами в регионе значительно превышает аналогичные показатели в Волгограде, Краснодаре и Ставрополе.
«Это абсолютно неправильно, потому что тем самым мы создаем удорожание рыбной продукции, которая производится нашими рыбоводными хозяйствами», — отметил зампредседателя регионального заксобрания.
Он подчеркнул, что завышение кадастровой стоимости должно быть откорректировано с учетом допущенных ошибок прошлых лет, чтобы избежать финансовых нагрузок на рыбохозяйственные предприятия и обеспечить устойчивое развитие аквакультуры в области. Донской парламент готов поддержать конструктивные инициативы, направленные на развитие рыбохозяйственного комплекса Ростовской области.